豬隻禁令明日起陸續解除 攤商啟動清消

防疫人員仔細清消，每個攤位角落都不放過，台中市5日前往最大的公有市場、建國市場47個豬肉攤清潔消毒。迎接非洲豬瘟解封，各地的豬肉攤商都表示，疫情期間大多都停業，市場顯得蕭條，希望趕快恢復以往榮景。

台中市豬肉攤商廖先生說到，「要看中央的政策要怎麼解禁，解禁大家支持，大家都有苦衷。」

台東縣豬肉攤商張小姐則說：「以前大概6時左右人潮就滿多的，你看現在冷冷清清，所以很可憐，大家沒飯吃。」

農業部宣布6日中午12時解除活豬運輸限制，7日起拍賣屠宰解禁，台中市經發局表示將密切關注豬價波動，台東縣府則說一切遵循中央指示辦理。

台中市經發局長張峯源說明，「因為拍賣價，一般就是進來的豬，價格要當天的時候，在肉品市場才會有價碼表出來，所以這個實際情況，要拍賣那天比較能夠確定。」

台東縣農業處副處長黃奇明表示，「基本上我們是依照中央防疫中心的指導日期來配合執行。」

至於廚餘養豬禁令仍維持，中華民國養豬協會表示贊成，呼籲廚餘養豬政策盡早落日，農政單位也可研發植物性蛋白的飼料配方，協助轉型。

中華民國養豬協會理事長潘連周對此解釋，「我們養豬界96%以上的人員，希望全省全部都禁廚餘早日落日條款，飼料配方看能不能用我們製造的配方，包括我們植物性蛋白這也可以用。」

潘連周強調，目前全國約有39萬頭豬，但各縣市已做好協調，每日出豬量約增加15%，呼籲消費者解封後繼續支持台灣豬產業。





