非洲豬瘟中央災害應變中心4日下午召開記者會，針對豬隻運宰禁令可望於6日中午恢復，說明後續市場處理作為。農業部表示，解封後市場豬隻登記拍賣制與過往相同，但禁令期間預估約有35至39萬頭豬隻受到限制尚未拍賣，若因此成長至超出拍賣規格的豬隻，則會直接送至屠宰場屠宰、凍存處理。

農業部畜牧司司長李宜謙說明，豬隻一般拍賣規格為120公斤或125公斤，但受15天禁令影響，就可能會達到130至140公斤；另外，原本約30萬頭豬隻將送至批發市場拍賣、5至9萬頭直接送至屠宰場，農業部已和冷凍工會、屠宰場及肉品市場協調，解封後豬農一樣需在前一日和轄內肉品市場登記拍賣數量，再由市場依登記順序出豬，原則上每日市場豬隻數量不超過現有需求量3萬頭。

廣告 廣告

針對全國5490家養豬場第3輪查訪情況，動物防疫組組長林念農表示，截至4日為止，3360家已完成查訪的養豬場均無異常，其中712家高風險豬場完成率達66.15%；分布於宜蘭、雲林、台南、屏東等地的全國8間化製場、進出化製車輛、14頭化製異常的豬隻採檢結果均陰性。

另外，為預防野豬因接觸廚餘而感染非洲豬瘟病毒，應變中心也每日派員巡查全台27處曾掩埋廚餘的掩埋場，截至昨日均未發現周邊有野豬及死亡野豬出現。而台中霧峰、后里、文山、沙鹿、苗栗竹南、花蓮玉里等6處掩埋場，周邊也已架設紅外線自動相機監測，預計7日前完成全台其他掩埋場架設。

農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華表示，台中梧棲案例場明日將做第4度採檢，若結果為陰性，且確認全台無任何非洲豬瘟病毒活動或外擴跡象，預估即可以6日當作最後一個病例完成清消的時間點，於3個月後向世界動物衛生組織申請恢復非疫國地位。

更多公視新聞網報導

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

11/7有望解除活豬禁運禁宰令？ 卓揆：明日開會決定

批廚餘稽查未核實等缺失 民團要求中市相關首長下台

