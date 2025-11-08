豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。
農業部解除因非洲豬瘟疫情祭出的禁運禁宰令，今天為交易第二日，農業部發布訊息指出，截至今天下午5時，全國肉品市場均正常交易，並依照議定頭數秩序出豬。
根據農業部統計，今天毛豬拍賣價格區間約在每公斤97元至117元之間，而規格豬平均約111.92元。農業部指出，今天毛豬拍賣價格尚稱平穩，市場交易熱絡。
此外，農業部說，若肉品市場、屠宰場有疑似非洲豬瘟的出血病徵豬隻，每頭都會採檢送驗，也維持化製車每車採檢送驗。
農業部表示，各項監測工作都持續進行中，截至今天下午5時止，採檢結果皆為陰性，並無異常案例。（編輯：吳素柔）1141108
