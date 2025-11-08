豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡

台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於昨（八）日在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黃亭叡等廿人得獎。董主委在致詞時表示，今年選拔的標準非常高，除操行成績必須甲等以外，學業成績也必須達八十五分以上，殊為不易；因此得獎的同學，可謂都是各年級的佼佼者，值得予以表揚。董主委並勉勵得獎同學要立志向學，將來造福國家社會；他同時對於國泰金控、財團法人世界基金會、台北市報業公會以及台北市民生獅子會的熱心贊助，表示感謝。他說，由於有這些善心人士的關懷與贊助，這項優良的制度才能延續，優秀的學生才能獲得獎勵。他表示，這項由前主委袁希光所擘劃的優良制度，該會未來將繼續推動，並發揚光大。董主委指出，台北市新聞記者俱樂部是由國內四大新聞團體，包括報 ...

台灣新生報 ・ 6 小時前