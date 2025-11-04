豬隻禁宰禁運何時解封？ 卓榮泰：明日中午開會決定 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布最新疫調，各界關注7日是否能完全解封，取消全台禁宰禁運。對此，行政院長卓榮泰今（4）日指出，中央應變中心將於明日中午作出是否完全解封的決定；後續政院將展開為期一個月的市場管理、肉品穩定計畫，並每周檢討所有事項，盼讓事件安定下來。

立法院會今日繼續施政總質詢，卓榮泰指出，自10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度的懷疑來源是否是從廚餘而來。經過中央疫調團這幾天的辛苦，他特別對學者專家表達感謝，也證實此次豬瘟事件引發，「是因為廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控」。

卓榮泰表示，因此未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化，以及能源化的先進方式去做思考之外，也必須符合農業部所說的「三原則」，才有可能再考慮討論檢討廚餘養豬的各種時程可能性。

卓榮泰進一步表示，中央應變中心明天中午會做出是否解封的決定，行政院後續會對一級生產鏈的從業人員、後市場豬價穩定及肉品供應等，做更妥善的規劃；意即全台禁宰禁運15天過去後，行政院會展開後續為期一個月的市場管理、肉品穩定的計畫，並每周檢討所有事項，希望未來一個月讓事件安定下來。

至於其他爭議，卓榮泰說，就交由檢調單位調查，及時給社會大眾真相。

照片來源：行政院提供

