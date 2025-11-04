豬隻禁宰禁運擬11／6解封 農業部：非洲豬瘟暫無外擴

豬隻禁宰禁運擬11月6號解封。（圖／TVBS）

農業部針對非洲豬瘟實施的禁宰禁運令即將迎來解禁，有望11月6日中午12點解除。截至目前，所有科學證據顯示病毒並未外擴，農業部已完成全國豬場第三輪健康訪視，結果均為陰性。為解決15天禁令期間豬隻超過規格的問題，農業部已協調冷凍工會與屠宰場，讓這些豬隻直接送屠宰場屠宰凍存。解封後市場將採取登記拍賣制，每天出豬量原則上不超過需求量3萬頭，以維持市場穩定。

豬隻禁宰禁運擬11月6號解封。（圖／TVBS）

針對禁宰禁運期間造成的豬隻體重超標問題，農業部畜牧司司長李宜謙表示，一般規格豬大約是125公斤，但經過15天禁宰禁運後，豬隻體重可能達到130至140公斤。李宜謙指出，農業部已經協調冷凍工會和屠宰場，讓這些超規格豬隻直接送到屠宰場進行屠宰凍存處理。

廣告 廣告

為避免解封後豬肉價格崩盤，李宜謙解釋，解封後市場將維持登記拍賣制度，豬農需在前一天向所轄內的肉品市場進行登記，肉品市場會根據過去的評估安排每日出豬數量，依照登記順序出豬，每天出豬量不超過需求量3萬頭。相關補助措施目前仍在討論中。

非洲豬瘟暫無外擴情形。（圖／TVBS）

在疫情監測方面，全國豬場第三輪健康訪視進展順利。全國5490場中已完成3360場的訪視，其中被視為相對高風險的712場已完成471場訪視，結果均為陰性。11月2日至3日，彰化縣、台南市、屏東縣有14頭化製異常送檢的豬隻，檢驗結果也都是陰性。

非洲豬瘟暫無外擴情形。（圖／TVBS）

農業部防檢署長杜麗華強調，全國性的監測結果到目前為止都是陰性，表示非洲豬瘟沒有外擴的情形。案發場預計於11月5日進行第四度採檢，之前因場地未乾燥而無法達到採樣標準。若確認結果為陰性，且全國也沒有擴散跡象，預計將以11月6日作為起點，3個月後台灣就可以申請恢復非疫國地位。

更多 TVBS 報導

拚三個月後非洲豬瘟除疫 防檢局：11/6若全陰性 就是句點！

蒸煮機壞掉、上傳舊照蒙混 台中案場便宜行事釀染豬瘟

批中市府重複清消恐釀採檢誤判 陳駿季轟：魯莽、自走砲

台中非洲豬瘟擴大採檢「全陰性」！農業部：尚未波及其他養豬場

