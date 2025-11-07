豬隻禁宰解封首日 拍賣價大致平穩

經過15天禁宰與豬隻防疫，7日上午8時40分，雲林肉品市場正式恢復拍賣豬隻，第一頭豬重量達132公斤，拍出每公斤99.6元價格。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，「（第一頭）99.6元每公斤，看起來價格還是跟我們10月22日疫情爆發之前來相比較的話，也是相對的穩定，那也感謝豬農朋友能夠有秩序的出豬。」

雖然全國同步解禁運豬，但為了加強防疫，台東縣府仍然維持26日前，禁止外縣市將豬隻運進台東縣。

台東縣農業處副處長黃奇明說，「最主要的目的是避免外縣市的豬有感染病菌，然後進入我們的拍賣市場，然後交叉感染影響到我們其他的豬農。」

雖然7日上午還是只有冷凍豬肉可買，但下午包括雲林、台中黃昏市場，都已經能夠買到國產溫體豬肉，業者預估消費者比以往增加1至2成。

雲林豬肉攤商表示，「生意多了1至2成，因為今天都要，生意場都要準備一些貨。」

台中豬肉攤商張先生說，「趕快恢復正常，不然都快沒飯可以吃。」

消費者葉小姐指出，「很有信心，對啊，而且我們還是習慣吃豬肉。」

農業部表示，至7日下午1時30分，全國各地20處肉品拍賣市場，有16處恢復拍賣豬隻，毛豬拍賣價格落在每公斤96元至110元，還算平穩，大部分的傳統早市肉攤，8日上午就能開始販售國產溫體豬肉。





