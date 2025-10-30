豬隻禁宰運解禁後 宜蘭決議自主延長1週

走進宜蘭市綠九市場，販賣溫體豬肉的攤位全部熄燈，受台中爆發非洲豬瘟疫情影響，中央宣布15天禁運禁宰，最快11月7日才解禁，讓市場攤販和小吃店生意大受影響。

市場攤販洪先生表示，「會啦，怎麼會不擔心？你沒有豬肉，客人、消費者就比較不願意來市場。豬肉也比較有人愛吃，影響很大。」

宜蘭縣民林小姐說：「沒有豬肉不會受到影響，有時候吃魚、吃雞肉。」

豬肉短缺，羅東知名肉羹店也貼出公告暫停營業，但等到宰運解禁後，宜蘭在地豬農還是憂心忡忡，擔心豬隻跨縣市移動會讓疫情擴大。

宜蘭縣養豬協會理事長賴天立提到，「站在防疫的立場，希望開市之後，外縣市的豬先不要來宜蘭，因為非洲豬瘟的潛伏期不知道要幾天。」

縣政府邀豬農一起討論，決定中央宰運解禁後，宜蘭再延一週到11月15日，靠自主防疫守住東部防線，之後再陸續恢復正常市況；但根據縣政府統計，禁宰禁運前，宜蘭每天市場需求約400頭豬，半數以上靠外縣市供應、宜蘭豬占將近一半約200頭，本就豬源不足，也讓外界憂心再延一週會讓問題更嚴重。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說明，「如果是11月7號可以開始進行交易的話，大概是7號到15號，豬農有這個共識，大概以宜蘭我們豬源的調度，是以我們本縣為主。」

縣政府表示，中央禁宰15天，宜蘭等於累積有3000頭豬等著拍賣，解禁後這3000頭豬足以撐住宜蘭市場自給自足，也能避免疫情有擴散風險。

