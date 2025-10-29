地方中心／綜合報導

豬隻禁宰15天，讓多間老店叫苦連天，甚至被迫停業！基隆廟口夜市，有業者為了繼續營業，不惜跑到台北進貨，能暫時撐1周，不過還是有不少業者直接選擇歇業，還有庫存的老店，也說撐多久算多久，沒豬肉的話，只能被迫休息。

新鮮飽滿的鮮蚵，鋪上煎台吱吱作響，加上豬油，倒入粉漿和滿滿的青菜，兩面煎至金黃，起鍋淋上招牌蒜蓉與甜辣醬，蚵仔煎香噴噴出爐。

燒賣包進滿滿豬肉餡，用料紮實。這家位於廟口夜市的「簡家蚵仔煎」，因為豬肉短缺，老闆甚至每天跑到台北進貨。

簡家蚵仔煎業者：「那我們就想辦法去跟台北的，不管攤商市場啊，不管是我們之前有配合過的一些廠商，去跟他們調我們需要的豬肉部位，我們這樣一點100多斤回來，對，那目前預付可以再撐個一週」。

豬隻禁宰15天多間老店叫苦連天 不少餐飲業者被迫停業

不少小吃攤和餐廳都陷入斷貨危機。

非洲豬瘟衝擊，讓不少小吃攤和餐廳都陷入"斷貨危機"！基隆孝三美食街，各家豬肉存量幾乎只剩三到五天。經營七十年歷史的"老字號大腸圈"，可沒這麼幸運，因為全品項都是豬肉做，撐不下去，只能暫時歇業。

還有廟口夜市的這間排骨湯，業者因為無豬可賣，直接關上大門，休息9天。

大腸圈業者：「大概剩下3、4天的貨了，也都沒多少了，這個衝擊的對我影響很大，(那接下來怎麼辦)，沒有辦法的話只能休息了，沒辦法，我們連大腸都沒有，我們連大腸全都做不出來」。

台南多家老字號小吃宣布休息。

不只基隆廟口夜市，宜蘭羅東的「林場肉羹」和「阿琴控肉店」，也暫時歇業。南部情況也不樂觀，台南多家老字號小吃，像是「阿明豬心冬粉」停業到11月5日，「福生小食店」也貼出「無奈公告」休息。還有些店家靠庫存苦撐，直言"能撐一天算一天。

