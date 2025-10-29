豬隻禁宰15天多間老店叫苦連天 不少餐飲業者被迫停業
地方中心／綜合報導
豬隻禁宰15天，讓多間老店叫苦連天，甚至被迫停業！基隆廟口夜市，有業者為了繼續營業，不惜跑到台北進貨，能暫時撐1周，不過還是有不少業者直接選擇歇業，還有庫存的老店，也說撐多久算多久，沒豬肉的話，只能被迫休息。
新鮮飽滿的鮮蚵，鋪上煎台吱吱作響，加上豬油，倒入粉漿和滿滿的青菜，兩面煎至金黃，起鍋淋上招牌蒜蓉與甜辣醬，蚵仔煎香噴噴出爐。
燒賣包進滿滿豬肉餡，用料紮實。這家位於廟口夜市的「簡家蚵仔煎」，因為豬肉短缺，老闆甚至每天跑到台北進貨。
簡家蚵仔煎業者：「那我們就想辦法去跟台北的，不管攤商市場啊，不管是我們之前有配合過的一些廠商，去跟他們調我們需要的豬肉部位，我們這樣一點100多斤回來，對，那目前預付可以再撐個一週」。
不少小吃攤和餐廳都陷入斷貨危機。（圖／民視新聞）
非洲豬瘟衝擊，讓不少小吃攤和餐廳都陷入"斷貨危機"！基隆孝三美食街，各家豬肉存量幾乎只剩三到五天。經營七十年歷史的"老字號大腸圈"，可沒這麼幸運，因為全品項都是豬肉做，撐不下去，只能暫時歇業。
還有廟口夜市的這間排骨湯，業者因為無豬可賣，直接關上大門，休息9天。
大腸圈業者：「大概剩下3、4天的貨了，也都沒多少了，這個衝擊的對我影響很大，(那接下來怎麼辦)，沒有辦法的話只能休息了，沒辦法，我們連大腸都沒有，我們連大腸全都做不出來」。
台南多家老字號小吃宣布休息。（圖／民視新聞）
不只基隆廟口夜市，宜蘭羅東的「林場肉羹」和「阿琴控肉店」，也暫時歇業。南部情況也不樂觀，台南多家老字號小吃，像是「阿明豬心冬粉」停業到11月5日，「福生小食店」也貼出「無奈公告」休息。還有些店家靠庫存苦撐，直言"能撐一天算一天。
原文出處：豬隻禁宰15天多間老店叫苦連天 不少餐飲業者被迫停業
更多民視新聞報導
血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到
中藥品牌攜手雜誌辦文化節 推廣從小打好健康基礎
不只坣娜！港星周海媚也因罹患紅斑性狼瘡病逝
其他人也在看
基隆廟口名攤《紀 豬腳原汁專家》曝心聲：7天後不知道怎麼辦
非洲豬瘟入侵台灣，中央祭出「全國豬隻禁運、禁宰15天」緊急措施，全台豬肉品市場瞬間陷入震盪。以豬肉為主要食材的餐飲業者與攤商首當其衝，基隆廟口夜市的名攤《紀 豬腳原汁專家》第三代老闆神情凝重，坦言「現在大家都在搶豬肉，只準備到7天的量，7天之後真的不知道該怎麼辦。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。民視 ・ 11 小時前
忙裡偷閒也能稱霸三國！吱吱兒分享她最愛的療癒系遊戲《喵了個三國》
嗨！大家好，我是吱吱兒！現在的工作是美食部落客。每天吃喝玩樂、生活過得愉快又充實。非常喜歡在粉絲團、IG和抖音跟大家分享各式各樣的美食、生活、旅遊的資訊，還有網美景點和餐廳。除此之外，吱吱兒也出席各類型的新品發表會，很常有手機遊戲代言，也會跟大家分享美妝保養，交流吃貨吱的生活點滴，我非常滿意現在多彩多姿的生活！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
橄欖樹堅定不移 巴勒斯坦民族精神象徵
以色列持續對加薩走廊發動空襲，但美國總統川普表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。在此同時，以哈戰爭期間，加薩有高達90%的橄欖樹被毀，許多榨油廠也遭到破壞或摧毀。僅存的少數業者說，這是難以承...大愛電視 ・ 14 小時前
劉丹受訪被問到兒子新戀情不表態 唯一擔心的問題是孫女能否接受
劉丹受訪被問到兒子新戀情不表態 唯一擔心的問題是孫女能否接受娛樂星聞 ・ 8 小時前
中央成立疫調團隊！陳駿季：「中市府釐清速度慢」說明反覆
中央成立疫調團隊！陳駿季：「中市府釐清速度慢」說明反覆EBC東森新聞 ・ 12 小時前
《楓之谷：放置冒險記》11月6日正式上市，事前預約送3000鑽與帽子裝飾
由NEXON與Able Games共同開發的全新放置型RPG《楓之谷：放置冒險記》(MapleStory : Idle RPG)，將於11月6日正式上市。同時間目前在Google Play Store商店、APP Store商店平台的事前預約招募活動仍持續進行中。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
2025高雄電影節圓滿落幕 票房破350萬創歷史紀錄
記者許瑞麟報導／2025高雄電影節於10月26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過三萬人次進場觀影。Yahoo娛樂訊息 ・ 10 小時前
南市政府提醒市民落實安全用藥「五要」、「五不」原則！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為保障市民的用藥安全與健康，衛生局截至114年10月，已針對市場、夜市及互傳媒 ・ 10 小時前
歷史底蘊+豐富美食 台南最強景點年吸2千萬人次
台南市 / 綜合報導 這次的宣傳片鎖定南台灣進行拍攝，其中台南除了是美食之都外，這座城市擁有深厚歷史底蘊，因此吸引旅客造訪，根據交通部觀光署最新統計，台南最受歡迎的前三個景點，分別是國華商圈、正統鹿耳門聖母廟及海安商圈，位居冠軍的國華商圈，今年前8個月就吸引2千多萬人次造訪。宣傳片中「台南」除了是美食之都外，也是擁有深厚歷史底蘊的古都，因此這個觀光勝地，每到假日總是人擠人，這些景點當中，哪些是最夯、最熱門的呢？現在交通部觀光署統計，2025年1月到8月，最受歡迎的景點，國華商圈奪下冠軍寶座，接著是正統鹿耳門聖母廟與海安商圈。當地店家說：「活動比較多，而且滿創新的。」遊客說：「這邊的景點就是比較集中。」國華商圈以驚人的2千多萬人次位居人氣榜首，主要是商圈匯集眾多美味小吃，有排隊美食，也有隱藏版老店，而且串聯周邊景點，包含正興街、神農街等。遊客說：「其實以前沒這麼熱鬧應該是後來有經過一些改變，滿復古的，對就古色古香，復古的裝潢風格帶小朋友來看看。」神農街保留清朝到日治時期的古老建築風格，正興街則是有許多獨特風格小店，老宅被改造成文青風，老屋新生別具風格，在地店家說：「漂亮然後還有台南的在地那種文化風味。」上榜的海安商圈，因為緊鄰國華街，加上逢年過節，都會舉辦各種活動，參加民眾(10.26)說：「謝謝，兩隻手拿喔。」以這次的萬聖節派對來說，連續2天活動就吸引上萬人次共襄盛舉。另外奇美博物館，雖然只排在第18名，但當月仍有高達近40萬人次造訪，尤其近期又將有大展登場，人潮到時只會節節攀升，旅客來台南無論是想走進人文巷弄，還是細細品味在地美味，都能享受城市熱情，留下難忘體驗。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞
社會中心／李世宸、莊柏驊、陳崇翰 基隆報導萬聖節快到了，但民眾可別上街亂嚇人，日前一名男子駕車經過基隆市中山隧道，兩次目睹一名長髮女鬼就站在隧道旁，嚇得他趕緊拍照下來，還跑去媽祖廟拜拜求平安，照片事後被po上網引發關注，現在警方也要去查，若真的發生故意嚇人，會以社維法開罰。民視 ・ 11 小時前
59歲坣娜驚爆死訊 社群突曬❤️「最後的告別」藏滿洋蔥
59歲的美聲天后坣娜驚傳因為紅斑性狼瘡復發，已在10月16日病逝，消息來得突然令歌迷感到錯愕，稍早官方臉書發出一段歌唱影片，是她與粉絲最後的道別。坣娜的臉書分享了一段影片，發文附上一顆愛心，是她生前用希伯來語獻唱祈禱文的歌曲。坣娜寫道：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫自由時報 ・ 12 小時前
李洙赫還在台灣！「低胸配帥錶」來跑趴 王子爆當小王...蕭敬騰老婆經紀人低調回應了
李洙赫還在台灣！「低胸配帥錶」來跑趴 王子爆當小王...蕭敬騰老婆經紀人低調回應了娛樂星聞 ・ 10 小時前
以為開新店! 超商諧音改名"犬家" 新莊限定主題店萌度爆表
財經中心/陳致帆、郭文海 新北報導以為是惡搞嗎？新莊一間連鎖超商，最近悄悄換上新招牌，變身"犬家"，不少民眾路過都嚇一跳，以為是假冒店家。但其實這是為了響應日本"犬之日"，特別和人氣柴犬網紅合作，打造的主題限定店，萌度爆表，掀起民眾打卡熱潮。民視財經網 ・ 9 小時前
高球／富邦長春公開賽正式點燃戰火！泰、星、中好手暫並列第一
總獎金加碼至新台幣680萬元的富邦長春公開賽29日正式點燃戰火，去年與前年本場比賽分列第二的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）、新加坡好手馬瑪（Mardan Mamat）及中國高手張連偉，賽事首日均繳出低於標準桿2桿的70桿，暫時並列第一。尋求衛冕的泰國好手托馬倫（Thammanoon Sriroj）儘管首輪開球與推桿狀況不甚理想，但仍然擊出71桿成績，與台灣表現最佳的周宏男並列第四三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
跨國勞動力精進方案 勞團質疑加劇本外勞同工不同酬
政府端出跨國勞動力精進方案，民進黨立院黨團表示樂觀其成；在野黨立委批評，這是病急亂投醫。勞團則質疑，政府從未確實做到產業...聯合新聞網 ・ 2 小時前
漲多後震盪風險增 富蘭克林投顧：股債雙配置迎年底前降息行情
今年全球股債盎然、但波動度居高不下，追求穩定收益的債券成為投資組合中的「定心丸」。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨非投資等級債董事葛倫．華勒（Glenn Voyles, CFA）來台，今（29）日解析當前市場風險與鉅亨網 ・ 14 小時前
電競》中信飛牡蠣世界賽8強止步 承諾明年以更強姿態再戰頂尖舞臺
中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）今在2025英雄聯盟世界大賽8強賽中，未能突破南韓勁旅KT（KT Rolster）的銅牆鐵壁，雖然無緣更上層樓，選手坦言世界賽強度讓全隊感受到壓力，每場賽事帶來的經驗都會幫助大家成長，未來更有信心繼續挑戰頂尖舞臺。自由時報 ・ 11 小時前
離奇！兒棄屍9旬母「層層包裹如肉品熟成」 解剖無外傷還見到他孝心
台南市90歲郭姓老婦人與67歲傅姓兒子日前同時失蹤，警方找到人時，傅男吐露母親已離世，他以塑膠袋層層包裹遺體後，棄屍在嘉義大埔阿婆灣附近山區。嘉義地檢署23日相驗遺體，發現有如真空密封包裝讓肉品「熟成」、保存良好；今（10/29）進行解剖，初判無創傷證據，已採取檢體，待驗毒藥物以確認死因。太報 ・ 16 小時前
美政府持續關門！航管員無薪靠兼差苦撐 沒食物補助各州聯手告川普
美國政府關門自10月1日至今，受影響的不只航空業安全系統，也波及全國上千萬貧困家庭。數以百計的空中交通管制員因連續錯過薪資，只能兼職打工維生；同時，全美有半數州對川普政府提告，指控其拒發「營養補充援助計畫」補助，恐讓數千萬人陷入飢餓危機。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前