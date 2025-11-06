豬隻禁運今11/6午起解封 防疫措施持續施行 盧秀燕：守住防線確保疫情不復燃
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】非洲豬瘟疫情獲得控制，中央宣布今（6）日中午12時起解除活豬禁運，明日凌晨起恢復屠宰與拍賣。市長盧秀燕出席非洲豬瘟前進應變所記者會表示，中央與地方通力合作防堵疫情，感謝所有防疫人員、市民及產業界的支持，解封不等於防疫工作結束，目前全國一致仍禁止以廚餘養豬，市府針對案例場與案主住家持續監管，學校剩食禁止打包措施再延長一週，確保疫情不復燃，呼籲全民共同遵守管制，守護台灣豬產業安全。
盧市長表示，非洲豬瘟病毒極具傳播力與高致死率，防疫任務艱鉅，感謝中央災害應變中心第一時間的指導與協助，與市府共同成立前進應變所共同防堵疫情。經過全體防疫人員與養豬戶的努力，疫情已成功控制，今日中午起解除禁運，民眾明日起即可買到新鮮國產豬肉。
她強調，全國仍持續禁止廚餘養豬，市府也會繼續嚴密監控，案例場與住家仍繼續追蹤；此外，學校營養午餐可恢復使用國產溫體豬，但因台中是疫情所在地，因此剩食禁止打包的措施仍延續一週並密切觀察。另外，也提醒全民包含媒體勿進入屠宰場採訪，市府將統一提供相關畫面，確保現場防疫安全。
副市長鄭照新表示，雖然禁運禁宰將解封，但市府防疫工作不僅不鬆懈，反而持續加嚴。全市418個豬肉攤持續全面清消，並配合中央推動溫體豬上市後的價格穩定及總量管制。同時，市府強化餐飲業食材品質與廚餘流向稽查，每日訪視154處養豬場，59處高風險場持續消毒監控。
截至11月4日，化製跟車採樣與42頭活豬檢驗皆為陰性，廚餘全數採焚化發電，未有掩埋情形；此外，台中發現4頭寵物豬，3頭檢驗為陰性、1頭待檢驗結果。梧棲案場周邊小吃店17家均無違規，案場住家二次採檢，9件樣本亦全數呈現陰性。
農業部常務次長杜文珍表示，呼籲運豬司機勿急於出車，依時段安全運輸即可，感謝全體養豬戶15天來的配合，成功將疫情控制於台中，全國其他地區維持清零，讓國人能再度享用新鮮的台灣豬肉。杜次長強調，中央應變中心仍持續運作，包含豬場生物安全、異常通報、採檢送樣及屠宰場清潔消毒等皆須加強，未來也將持續落實監測與防疫，努力爭取台灣重返非洲豬瘟非疫國。
農業局指出，農業局及動保防疫處結合各區公所人員，加強養豬場巡查與採檢，嚴防疫情入侵、守護畜牧產業。截至11月5日，全市完成154場健康訪查，針對59場高風險場的採樣結果均為陰性；另外對於22場、53頭豬隻斃死豬的分析調查，並無集中特定養豬場，檢驗為陰性，均已依規化製處理。
環保局因應中央宣布禁止廚餘養豬，已強化廚餘分類、收運及去化機制，以「焚化發電為主、沼氣發電為輔」方式推動，並將依中央政策規劃多元去化管道，降低疫情風險，兼顧環境衛生與能源再利用。
衛生局表示，因應疫情啟動食安專案稽查，截至11月5日共查核1,185件，包括55家東南亞餐飲業135件產品，均未違規。因中央自今日中午恢復活豬運載，明日零時起恢復拍賣、屠宰及運輸，衛生局已提前輔導肉品運送業者，要求落實車輛清潔消毒及運輸管理，今日已全數完成清消確認。
經發局表示，全市45處公有市場共233攤每日追蹤豬肉價格與來源，目前僅梧棲第一市場1攤販售進口冷凍豬肉。市府10月31日推出「加碼補助豬肉攤商」方案，每攤補助1.5萬元，11月3日啟動發放，截至今日已發放至39處市場、341攤，累計511.5萬元，發放率逾9成。因應明日零時起恢復屠宰及拍賣，已責成市場全面清消、加強環境與設備消毒，持續監控肉品流向，穩定民生供應。
