豬隻禁運宰11／7有望解禁！ 農業部：總量管控每日約3萬頭

非洲豬瘟病毒頑強，國軍化學兵已完成清消，獸醫所預計11月3日再度環境採檢。（圖／十軍團提供）

台中市近期爆發全台首例非洲豬瘟，為防止疫情擴散，全國採行禁運禁宰，但禁令可望在7日解禁。農業部長陳駿季於1日表示，15天的禁運禁宰，導致35萬至39萬頭豬隻因無法拍賣而「塞豬」，若放任恐怕會量多價跌，因此開市時會用登記及總量管制管控，並規畫每天約3萬頭，強調一定會本著市場秩序運作，必要時也會請冷凍公會進場。

此外，台中爆發非洲豬瘟疫情，經過2次清消仍驗出核酸陽性反應，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍1日表示，化學兵已完成清消，預計11月3日再度採檢，若驗出陰性，不代表就OK，7天後須再第二次採檢，若驗出陽性，代表現場清消需要再加強。陳駿季強調，疫調工作已告段落，完整疫調結果預計3日出爐。

至於死豬化製三聯單的甲聯（化製場收執聯）及乙聯（雲林縣動植物防疫所收執聯）數字有2頭落差，丙聯（飼主收執聯）是否也對不上？台中市副市長鄭照新證實，目前確實出現不一致情況，須交給檢調調查釐清。

陳駿季也提到，病毒並未往外擴散，但目前仍為潛伏期間，第三階段目標為清零後開市，若無其他異常預估11月7日解除禁運禁宰。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥提及，已要求掩埋場依林保署指引加裝電圍籬，未加裝前不得繼續處理廚餘。陳駿季補充，林保署也會加強監控，確認野豬未受到感染。

至於是否會再度開放廚餘養豬？陳駿季則說，廚餘禁養豬不會與禁運禁宰同步解禁，仍要透過聯合稽查確認安全性、即時監控、完備法令及完善廚餘處理等4前提後才會重啟廚餘養豬，農業部仍會持續輔導業者飼料養豬。

環境部長彭啓明昨在雲林出席全台環保志工群英會時表示，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，目前不足之處盡量能夠用掩埋、堆肥方式處理，中長期計畫已在規畫中，近期就會公布。

環境部環境管理署副署長林左祥指出，中央前進協調所盤點全台各縣市廚餘處理量能，發現均足夠。但專家學者指出，短期廚餘去化雖可採掩埋或焚化，但長期仍要朝能源化、資源化、快速發酵、生物處理或集中蒸煮方式。他強調，疫情過後，廚餘要依照原來模式處理，未來仍要再利用。

