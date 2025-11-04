即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心昨（3）日公布疫調結果，確認目前全國僅發現單一案例場（台中梧棲養豬場），且現階段並無擴散跡象；不過，梧棲陳姓豬農父子疑似涉嫌塗改銷毀化製三聯單，今（4）日凌晨遭到台中地院裁定羈押禁見。至於能否在7日啟動解除禁運與禁宰令，行政院長卓榮泰受訪時表示，豬瘟事件是與廚餘不當處理有關，中央應變中心明（5）日中午會做出是否能完全解封的決定。





廣告 廣告

今早8時52分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

記者提問，豬瘟疫調出爐是否疫情僅在台中？南投傳出個案檢驗狀況如何？11月7日可以順利解禁嗎？此外，台中養豬場有關死亡豬隻送化製的三聯單疑似遭到塗改，豬農父子涉業務登載不實遭羈押禁見，請問院長看法？

對此，卓榮泰回應，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度懷疑來源是否是從廚餘而來，經過中央疫調團這幾天的辛苦，特別感謝學者專家，也證實這次豬瘟事件的引發，是因廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

他強調，未來對於廚餘去化，除朝飼料化及能源化的先進方式去做思考外，也須符合農業部所說的三項原則，才有可能再考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程的可能性。

卓榮泰說，政院接下來重要的工作，希望在中央應變中心對整個事件能（有）處理結果後，明天中午會有一個是否能夠完全解封的決定，政院該做的工作是對於一級生產鏈的從業人員、後市場的豬價穩定、肉品供應等，要強力的來做更妥善的規劃。

換句話說，卓榮泰指出，15天禁運禁宰令過去之後，政院會展開為期1個月後續的市場管理跟肉品穩定的整個的計劃，會用每個禮拜檢討所有事項，希望未來1個月能讓整個事情全部安定下來，其他問題就請檢調單位來進行必要的調查，能及時給社會大眾一個真相。







原文出處：快新聞／豬隻禁運禁宰令何時解禁？ 卓榮泰親上火線給答案

更多民視新聞報導

台積電開出1520元高價 台股早盤上漲逾200點

LIVE／段宜康力挺！ 直擊馬郁雯宣布參選北市議員記者會

悚！桃園龜山深夜「小貨車遭毒駕車擦撞」失控斷兩截 駕駛身亡

