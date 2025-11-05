豬隻禁運禁宰將解除 養豬戶盼政府能穩定交易價

（中央社記者黃國芳雲林縣5日電）農業部長陳駿季今天下午宣布，全台活豬禁運禁宰至明天中午12時解除。養豬戶欣喜非洲豬瘟疫情沒有擴散，對養豬產業是好的結果，豬農並希望政府能穩定開放前幾日的交易價格。

陳駿季表示，明天中午12時起解除運載禁令，恢復活豬運載；7日凌晨零時起恢復批發、拍賣與屠宰。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉告訴中央社記者，非洲豬瘟疫情沒有擴散，對養豬產業長遠發展是好的結果，若沒有控制下來，養豬戶幾乎都要破產，整個產業「去了了」，禁運、禁宰政策期間，養豬戶大都沒有怨言，並配合政策執行。

吳英吉說，政府公布的補貼政策並無法補足豬農損失，建議政府在開放解除禁運、禁宰前幾天，可以注意市場的交易情況，並適時穩定交易價格；因剛開始豬農都急著要出售，若大型冷凍業者都不收，等到價格下跌才收購，業者賺錢要合理，不能欺負豬農，希望政府能出面控制這種情況不要發生。

雲林縣家畜肉類商業同業公會總幹事許水海表示，豬隻禁運、禁宰期間，除了實際影響豬肉攤無法做生意外，麵攤等小吃攤生意也多少受到影響，不過，目前疫情有控制下來，影響層面不至於擴大。

在傳統肉攤暫停營業的補貼措施方面，許水海說，部分公部門沒有列管的自營或租賃攤位，希望政府也能照顧到這些產業的損失，應由鄉鎮市公所造冊審核並補貼；另外，豬肉屠宰業也有影響，希望實際從事相關行業的業者，政府也能補貼相關產業的生計損失。

嘉義市東市場自治會長魏翠萍說，在東市場內就有10、20攤的攤位沒有營業，一個攤位代表一個家庭的生計，攤商雖然很無奈，還是會盡量配合政策執行，還好疫情有控制下來，僅停業半個月，目前可以繼續做生意，維持家庭生計，大家就比較安心。（編輯：李淑華）1141105