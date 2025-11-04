豬隻禁運禁宰禁令何時解禁？ 卓榮泰：應變中心明中午決定

行政院長卓榮泰立院備詢。李政龍攝



非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布最新疫調，攸關7日是否能解除全台禁宰禁運禁令。行政院長卓榮泰今（11/4）表示，明天中午中央應變中心將決定是否解封，政院未來將展開為期一個月的市場管理、肉品穩定計畫，並每周檢討所有事項，盼讓事件安定下來。

台中養豬場爆發非洲豬瘟案例，中央疫調推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘，並自10月21日起豬肉禁運、禁宰15天。農業部在確保台灣所有豬場都沒有非洲豬瘟病毒入侵後，才能在11月7日解禁並重啟豬肉市場。

由於廚餘被視為此次非洲豬瘟破口，卓榮泰表示，從非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度的懷疑來源是否是從廚餘而來，經過中央疫調證實了豬瘟這次事件的引發，是因為廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。所以未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化以及能源化的先進方式去做思考之外，也必須符合農業部所說的三原則，才有可能再考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程可能性。

卓榮泰強調，中央應變中心明天中午會針對是否解封作出決定。行政院之後會強力妥善規劃市場豬價的穩定、肉品的供應等。行政院會展開為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定的整個計畫，至於其他的問題，就請檢調單位來進行必要的調查，能夠及時給社會大眾一個真相。

