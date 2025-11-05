豬隻禁運禁宰若解除 盧秀燕：視解封程度採取配套

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中5日電）中市養豬場爆非洲豬瘟疫情，全國禁宰禁運至6日中午，台中市長盧秀燕今天表示，何時解封大家都關心，將視中央宣布解封程度，全部解封或部分解封，採取配套措施。

非洲豬瘟中央前進應變所上午在農業部防檢署台中分署召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率副市長鄭照新及相關局處首長與會說明。

杜文珍表示，好消息是到目前為止，非洲豬瘟病毒只出現在台中案例場，其餘全國都是陰性；大家目前關心何時解封、可以在市面上看到豬肉，將由中央災害應變中心宣布，中央會以15天來的監測結果作決定。

杜文珍強調，最後幾天訪視不能停，豬場不能放鬆監測，該做都要做；為準備再開市，屠宰場、運輸車輛及肉攤清潔消毒很重要，希望在中央宣布解封後，所有程序都能準備好，讓養豬朋友可恢復昔日作業。

盧秀燕接著表示，最後2天是關鍵時刻，大家期待早日解封，至於是全部解封或部分解封，市府已做各種因應方案，視中央宣布結果配套；豬隻如果可以拍賣上市，相關案場及車輛、屠宰場清消，會繼續擴大，清消部分已在進行。

對於廚餘養豬是否解禁，盧秀燕說，如果禁止廚餘養豬再延長一段時間，市府針對相關業者補助方案會繼續，例如免收廚餘進場費、清運司機補貼等，直到禁制期結束為止，將視中央宣布程度會有不同配套；如果豬隻還無法上市，生鮮豬肉攤加碼補貼也都會持續進行。

由於盧秀燕昨天主持市政會議未能到場出席記者會，杜文珍在昨天會中致贈官田菱角給中市府寓意「清零」，盧秀燕也在今天記者會結束前，回贈杜文珍台中特產「檸檬餅」，希望早日清零。（編輯：陳仁華）1141105