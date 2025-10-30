豬隻禁運禁宰衝擊業者！補助方案出爐：傳統肉攤3萬、肉品市場最高20萬

記者盧素梅／台北報導

台中市梧棲區一養豬場爆發非洲豬瘟，行政院與農業部宣布自即日起至11月6日中午12時前，全台豬隻禁運、禁宰，農業部今（30）日提出補貼措施，包含養豬農民每頭豬隻新台幣810元的延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。農業部長陳駿季表示，下周一（11/3日）開始申請，估計所需經費要11億。

農業部今（30）日提出第一級生產鏈的從業人員相關補助措施。（圖／農業部提供）

行政院會今聽取農業部陳報「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案」報告，農業部報告指出，農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日，並於10月27日第39次非洲豬瘟災害應變中心會議啟動第二輪強化防疫措施，透過分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查等四大策略，並每5天為一個週期檢視各項防疫工作，滾動式調整各項作為。

廣告 廣告

農業部表示，農業部與各相關部會單位將協力合作，持續防堵境外病原入侵，阻斷病毒傳播，另於禁止使用廚餘期間，加強廚餘管理，落實稽查工作。禁運禁宰期間是防疫重要關鍵時刻，一般民眾切勿到養豬場，養豬業者也應禁止互訪，阻斷病毒傳播。

農業部今（30）日提出第一級生產鏈的從業人員相關補助措施。（圖／農業部提供）

面對禁運禁宰期間，國內毛豬等停止交易，肉品市場、屠宰場等都停止營業，零售市場的肉攤也無肉可賣，產業評估這段期間光豬肉第一級生產鏈損失就超過30億元，農業部今天也提出第一級生產鏈的從業人員相關補助措施，包含養豬場、屠宰場、經認定受到非洲豬瘟管制措施受影響的農民組織或農企業等提供金融支持措施，舊貸可申請展延半年的本金，期間補貼利息，上限1%，新貸則同樣自撥貸後半年內補貼利息，同樣上限1%，至於補助額度，每一貸款人的貸款額度、新舊貸合計上限6百萬元，利息補貼期間免收手續費。

農業部今（30）日提出第一級生產鏈的從業人員相關補助措施。（圖／農業部提供）

農業部也表示，因應15天禁宰，針對衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭補助810元，肉品市場每場最高補助20萬元，毛豬承銷人每人1.5萬元，屠宰場每頭280元，傳統市場肉攤每攤3萬元，針對異地批次母豬場每頭2500元；禁用廚餘期間，原廚餘養豬場改吃飼料，針對飼料差額補貼每頭3百元，並依照飼養規模規定補助金額上限。

更多三立新聞網報導

廚餘怎麼倒…打到台中市府「竟宣傳購物節」 議員轟盧秀燕：不關心豬瘟

防非洲豬瘟流竄！石崇良：本週起增加攤商稽查家次「這2類商店」成重點

快訊／差一步流入市面！高雄外海成功攔截133噸「不明肉品」

豬瘟新措施！石崇良：取消機場免檢疫通道「不分紅綠線」一律得過X光

