豬隻禁運禁宰解封 宜蘭肉品市場以10月21日鄰近三縣市均價為基準起拍

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣肉品市場毛豬拍賣價格以公告禁運禁宰前一日即10月21日宜蘭鄰近三縣市(新北市、桃園市及花蓮縣)平均拍賣價為基準起拍。

宜蘭肉品市場開市後至11月15日期間，將優先調度本縣豬隻供應屠宰，以穩定縣內豬隻產銷調節。另外，縣府為減輕非洲豬瘟禁運禁宰期間對產業團體造成的衝擊，除了免收15天毛豬拍賣管理費外，也補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1萬5千元。

縣府提醒，肉品市場恢復拍賣期間將加強管理現場人員進出，限制非產業相關人員入場，同時要求肉品市場落實防疫及清潔消毒工作，確保開市後之拍賣秩序及生物安全，期能有效防堵非洲豬瘟疫情，共同守護本縣肉品食用安全及畜牧產業之發展。