豬隻禁運禁宰解封 林茂盛赴宜蘭肉品市場了解毛豬交易情形

▲豬隻禁運禁宰解封，宜蘭縣代理縣長林茂盛赴宜蘭肉品市場了解毛豬交易情形。（圖：宜蘭縣政府提供）

農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，宜蘭縣代理縣長林茂盛今(七)日前往宜蘭肉品市場關心解封首日毛豬交易狀況。為避免拍賣價格波動過大，肉品市場毛豬拍賣價格以公告禁運禁宰前一日即十月廿一日宜蘭鄰近三縣市新北市、桃園市及花蓮縣平均拍賣價為基準起拍。

縣府提醒，肉品市場恢復拍賣期間將加強管理現場人員進出，限制非產業相關人員入場，同時要求肉品市場落實防疫及清潔消毒工作，確保開市後之拍賣秩序及生物安全，期能有效防堵非洲豬瘟疫情，共同守護宜蘭縣肉品食用安全及畜牧產業之發展。

宜蘭肉品市場開市後至十一月十五日期間，將優先調度宜蘭縣豬隻供應屠宰，以穩定縣內豬隻產銷調節。另外，縣府為減輕非洲豬瘟禁運禁宰期間對產業團體造成的衝擊，除了免收十五天毛豬拍賣管理費外，也補助豬隻活體及屠體運輸業者每車一萬五千元。

宜蘭肉品市場表示，農業部祭出禁運禁宰措施後，全台肉品市場六日中午開放運豬，七日凌晨開放屠宰與拍賣，宜蘭部分將在下午二點拍賣，已登記五00頭豬，禁運禁宰期間，宜蘭豬部分累積約三千頭，近期拍賣會陸續帶出場，目前首拍後屠宰，民眾最快可於八日就能在傳統市場買到溫體豬。為避免毛豬跨縣移動增加風險，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定二天休市，將有七天「禁運外地豬」，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計十一月十六日開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。