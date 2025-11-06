▲豬隻禁運禁宰解封！調節產銷、穩定價格保障豬農收益及消費者權益。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日非洲豬瘟中央災害應變中心就陸續啟動三個階段應變及防疫精進措施，第一時間在臺中設立中央前進應變所，組成了中央疫調小組並派遣國軍化學兵，全力協助臺中市政府進行疫調及落實清消等工作。

由中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於臺中案例場，屬單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮之廚餘。截至目前為止，所有訪查及檢驗結果，尚未發現其他案例，而場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散之跡象。因此，依據非洲豬瘟中央災害應變中心之評估。

今（6）日中午可恢復活豬運輸、11月7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。為避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

為維護食品衛生安全，請經濟部、農業部、衛福部及地方政府要督促屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，於11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，都要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但我們的防疫工作絕對不能夠放鬆。中央與地方更要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續臺灣養豬產業。

臺灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關的從業及防疫人員，這也是國人共同努力的成果。由衷地感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜地嚴謹把關、執行防疫、檢疫，各項安全措施，共同守護臺灣的養豬產業、守護國人的食品安全。

非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從這個周末開始，我們可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種臺灣美食，也希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，請大家用實際行動來支持國產豬肉，也期待臺灣豬肉能早日重返國際市場。