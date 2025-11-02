豬隻禁運禁宰7日解封有望 周春米：屏東強勢列管外縣市廚餘

農業部部長陳駿季1日表示，若非洲豬瘟台中案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，將可望在7日解除禁運禁宰。屏東縣長周春米2日表示，在中央禁餵廚餘未解禁前，屏東會持續強勢列管外縣市廚餘。（圖／報系資料照）

防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨（1）日表示，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，將可望在7日解除禁運禁宰。屏東縣長周春米今（2）日表示，屏東是全台第2大養豬場，縣府持續盤點相關數據，以因應後續狀況，在中央禁餵廚餘未解禁前，屏東會持續強勢列管外縣市廚餘，兼顧屏東的產業與環境條，再研議更具體的明確宣示。

周春米說，昨天中央會報有幾點共識，如果沒特殊意外狀況，禁運禁宰會在11月7日解禁，但廚餘餵養豬部分，目前仍在評估，農業部與環境部也要考量相關產業，也有就廚餘是否可以繼續餵養，要有四個前提。

周春米指出，首先農業部、環境部要繼續稽查，第二是高溫蒸煮一個小時，除了上傳照片，也要上傳動態蒸煮影像，隨時監控，達到四個要件，法令兼備，不是一時能達成，也要把環境建構好，才有空間去討論廚餘要不要繼續餵或禁。

周春米說，屏東是全台第2大養豬場，黑豬占15％，黑豬也占了15％，有產業、環保與公共安全衛生問題，縣府持續盤點相關數據，以因應後續狀況。周春米強調，「我們的任務就是確保國民安全健康、養豬產業與環境乾淨」。

縣府日前為防堵非洲豬瘟，嚴禁外縣市廚餘進入處理，對於禁運禁宰令若解除，屏東是否會解除這項管制。周春米表示，在非洲豬瘟破口形成之前，屏東縣養豬業者有收外縣市廚餘，現在全面禁止，屏東縣每天生產廚餘40噸。在中央禁餵廚餘未解禁前，現在都不會收外縣市廚餘，後續此部分，要有比較強勢列管，這攸關生態環境，大家都有責任，兼顧屏東的產業、生態與環境條件，會做更具體明確的宣示。

