豬隻禁運起解封 盧秀燕：部分防疫措施持續施行
【民眾網諸葛志一臺中報導】非洲豬瘟疫情獲得控制，中央宣布 6日中午12時起解除活豬禁運，7日凌晨起恢復屠宰與拍賣。市長盧秀燕表示，中央與地方通力合作防堵疫情，解封不等於防疫工作結束，目前全國一致仍禁止以廚餘養豬，市府針對案例場與案主住家持續監管，學校剩食禁止打包措施再延長一週，確保疫情不復燃，呼籲全民共同遵守管制，守護台灣豬產業安全。
盧秀燕感謝中央災害應變中心第一時間的指導與協助，與市府共同成立前進應變所共同防堵疫情。經過全體防疫人員與養豬戶的努力，疫情已成功控制，6日中午起解除禁運，民眾7日起即可買到新鮮國產豬肉。
她強調，全國仍持續禁止廚餘養豬，市府也會繼續嚴密監控，案例場與住家仍繼續追蹤；此外，學校營養午餐可恢復使用國產溫體豬，但因台中是疫情所在地，因此剩食禁止打包的措施仍延續一週並密切觀察。另外，也提醒全民包含媒體勿進入屠宰場採訪，市府將統一提供相關畫面，確保現場防疫安全。
農業部常務次長杜文珍表示，呼籲運豬司機勿急於出車，依時段安全運輸即可，感謝全體養豬戶15天來的配合，成功將疫情控制於台中，全國其他地區維持清零，讓國人能再度享用新鮮的台灣豬肉。杜次長強調，中央應變中心仍持續運作，包含豬場生物安全、異常通報、採檢送樣及屠宰場清潔消毒等皆須加強，未來也將持續落實監測與防疫，努力爭取台灣重返非洲豬瘟非疫國。
