豬隻解禁恢復交易 豬價開紅盤 農業部：防疫不可鬆懈

非洲豬瘟疫情擴散警報解除，豬隻今（7）日起恢復拍賣、屠宰；農業部長陳駿季今日表示，雖然解禁但防疫不可鬆懈，如果再出現疑似症狀，還是會繼續做採檢，目前豬價大概落在96元至110元左右，相當於是開紅盤；至於後續檢討相關疏失，陳駿季表示，後續會召開相關會議檢討需要精進之處。

農業部長陳駿季今日隨行政院長卓榮泰，赴立法院會進行施政報告備質詢；針對今日豬隻屠宰、拍賣解禁，陳駿季表示，雖然現在解禁，但防疫還是不可鬆懈，所以這周還是會持續監控所有豬隻進到批發市場的情況，如果有疑似出現流鼻血這類可疑症狀，還是會做相關採檢。

他指出，本島有20個肉品市場在今天陸續啟動拍賣，截至今日下午1時30分許，已有約16個肉品市場有批發作業，現在的豬價大概是96元到110元左右，相當於是開紅盤，因為大家已經15天都沒有豬肉吃，所以今天承銷的交易量比較踴躍。

至於後續是否會檢討台中市府的缺失以及責任，陳駿季表示，中央應變中心在處理的是防疫的問題，防疫過程中有很多疫調的結果，主要是針對這些案例廠的來源以及流向，現在已經比較明確的知道相關疫調結果，那後續的相關檢討精進之處，會召開相關的會議討論。

