豬隻解禁恢復交易 雲林價格開紅盤 張麗善：終於鬆一口氣

雲林肉品市場今首日恢復交易，開盤價交易價格比10月21日尚未爆發非洲豬瘟之前價格還高。(雲林肉品市場提供)

豬隻解禁恢復交易，雲林豬價開紅盤穩定，縣長張麗善（中）坦言鬆口氣。(周麗蘭攝)

非洲豬瘟疫情擴散警報解除，豬隻今（7日）起恢復拍賣、屠宰，因全台15天來累積30萬多隻豬，恐對交易價格造成衝擊，雲林肉品市場一早開拍，到目前價格都在每公斤97元以上，縣長張麗善坦言鬆一口氣。

雲林縣飼養豬隻頭數達152萬頭，是全台最大養豬縣份，台中梧棲養豬場傳出感染非洲豬瘟以來，雲林縣養豬農壓力相當大。

農業部為控制疫情，15天來管制全台豬隻禁止移動、屠宰，全台累積32萬頭成熟豬。全台肉品市場今解禁恢復交易，毛豬是否因供應量增大而導致價跌，備受各界矚目。

雲林肉品市場為防疫之故，今首次僅開放承銷商、工作人員進入，並提早一小時拍賣，全場約20家承銷商挑豬，包括冷凍商、盤商、團膳業者、小吃攤、傳統市場、網路市場、加工業者。

肉品市場總經理黃加安指出，自10月22日禁運、禁宰以來，一直與承銷商、各大通路溝通，希望大家踴躍採購，加快消化速度，也穩定豬價，今早一開盤每公斤99元，隨後在99元與97元之間波動，交易熱絡。

雲林肉品市場10月平均交易價格約96元左右，10月22日農業部公布非洲豬瘟疫情當天價格一度跌到50幾元，在肉品市場公司信心喊話及道德勸說下，最後收盤價為86元。

今肉品市場首日恢復交易，開盤價99元算是相當好。黃加安表示，肉品市場提供公、母、重量、畜牧場、飼養人資訊，承銷商可能會對某個牧場管理比較有信心，就會產生競價的情形。

張麗善今受訪表示，目前雲林肉品市場拍賣價格每公斤約97元，這段時間真的很緊張，終於鬆一口氣。

她強調，最擔心的是政策初期可能造成拍賣排擠效應或市場擁擠情況，縣府與中央合作得非常好，透過中央的協調跟控制，拍賣秩序非常順暢，且價格是穩定的。

農業處長魏勝德表示，考量很多天沒有交易，縣府也派駐動植物防疫所的獸醫到肉品市場檢視豬隻健康情況。

