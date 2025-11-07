豬隻解禁！ 基隆廟口攤商忙備料、燉湯準備開業

不少攤商7日一早開始清理店面、備料、燉湯。（圖／東森新聞）





豬肉解禁，休息10多天的基隆廟口攤商終於能好好做生意。不少攤商7日一早開始清理店面、備料、燉湯，畢竟周末會有好天氣，要抓準時機迎接客人。

剛出爐的苦瓜排骨湯排滿一整圈，冒出陣陣白煙香氣四溢，尤其天冷喝上一碗，真的好幸福。基隆廟口業者：「好香。」

不少店家將之前的排骨豬肉庫存下鍋烹煮，因為7日開始就能宰殺豬隻，不過最快也得等到8日清晨，攤販才能從屠宰業者手上拿到新鮮豬肉。基隆廟口業者：「這個真的就是6、70年傳統老味道。」

休息了10幾天，基隆廟口攤商終於要開業，不少店家早起備料、燉湯、煮小菜，人潮也漸漸湧現。基隆廟口業者vs.記者：「明天就有肉了，（有開心嗎），有啊，（可以做生意了），對啊這樣才能做生意啊，（這幾天損失差多少），差很多，沒有肉沒辦法啊。」

基隆廟口業者vs.記者：「我們休13、14天，因為肉商那邊，一般都會有存貨3、4天，（這幾天休息不錯吧），不錯啊，睡到自然醒啊。」

還有業者趕忙打掃店內，要迎接客人。基隆廟口業者vs.記者：「晚上還是明天早上才會到肉商的手上，應該明天早上才會有，（所以就開始準備了），對要先打掃啊。」

等了好久，終於能吃到新鮮豬肉，尤其這周末好天氣，想必會迎來不少人潮，基隆廟口業者蓄勢待發，抓準時機要將虧損的錢，全都賺回來。

