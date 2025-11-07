豬隻解除禁運宰 南市學校營午肉品恢復採購

因應中央宣布恢復活豬運輸，自七日零時起正常辦理拍賣、屠宰及屠體運輸，臺南市政府教育局也配合宣布學校午餐同步恢復疫情前豬肉供應模式，除採用CAS合格冷凍豬肉外，也可以依需求選購可溯源且合格屠宰的豬肉。

市長黃偉哲表示，在疫情期間各校配合防疫，午餐肉品選用CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源，確保午餐品質及符合營養成分；中央在疫情並未外擴的情況下已宣布解除禁運禁宰，各校在確保午餐衛生安全前提下恢復豬肉食材的合規採購方式，也讓午餐肉品選購恢復正常。

教育局長鄭新輝指出，隨中央豬瘟防疫作業期滿並公告恢復豬隻正常供應，臺南市學校午餐自七日起將比照疫前供應模式辦理，除符合CAS的豬肉外，得選購可追溯食材來源的合格屠宰豬肉，也會要求學校落實食材把關機制，查核食品標示、來源證明與屠宰場登錄等文件；另也持續推動校園廚餘減量，加速達成三個月內總廚餘減量八%目標，也將實地派員至多所學校勉勵第一線廚工伙伴、營養師、午餐執秘及學校行政人員，兼顧校園食安與廚餘減量，維護午餐環境衛生安全。