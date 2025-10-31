豬養大了不殺會怎樣？農業部官員「神回1句」引爆笑

生活中心／楊佩怡報導

台中梧棲某養豬場爆發非洲豬瘟，鬧得人心惶惶，中央政府緊急在台中成立中央前進應變所，並公布相關防堵措施持續至今。在其中一場記者會上，台下有一名記者詢問：「豬養大了不殺到底會有怎樣的影響？」，農業部畜牧司司長「神回1句」，讓網友爆笑不已。





被問「豬養大了不殺會怎樣」？農業部官員「神回1句」網笑翻：不失禮貌的微笑

記者詢問「豬養大不殺會怎樣」，農業部畜牧司司長神回「豬會變比較大」，引發網友爆笑。（圖／翻攝自臉書@Mr.柯學先生）

近日在非洲豬瘟中央災害應變中心召開的記者會上，一名記者詢問2個問題：「禁宰豬解禁後釋出對象會是誰？阿兵哥還是監獄加菜之類的？」、「豬養大了不殺到底會有怎樣的影響？」。針對第一個問題，農業部畜牧司李司長表示，解禁之後的禁宰豬85℅是到肉品市場，15℅是到合作的私人屠宰場，和過去的行銷模式一樣並無改變。

而針對第二個問題「豬養大了不殺到底會有怎樣的影響？」，李司長則笑回：「肉質不至於會有差異，但豬會變比較大，脂肪也會比較厚」。沒想到這句回覆，在網路上掀起一波討論，有網友在 PTT 以「記者：豬養大了不殺會有什麼影響？」為題發起討論，內容重提畜牧司與記者的對話，引來大批網友留言狂酸，「不然是養來當寵物的？豬農不用生活是不是？」、「這什麼問題？認真？」、「豬：不要侮辱我好嗎」、「會長更大」、「司長不失禮貌的微笑也太可愛」。

不少網友對於農業部的「豬會變大」回應給笑翻。（圖／翻攝自PTT）

不過也有理性的網友指出，「豬要賣掉，才能準備下一批母豬受孕，空間固定要拼週轉，不然就是成本一直燒」、「豬超過120公斤換肉率會變差，就是利潤變少」、「豬越大換肉率越差，空間利用率變小而且豬隻長大後開始有患病率提高的問題。成本大幅增加但是賣的錢沒有等比增加」、「拚翻桌率，舊豬不賣，新豬不來，焚豬坑盧」、「豬養大不殺養豬產業鏈會沒產值 有人要失業有人要跑路啦」。





原文出處：被問豬養大了不殺會怎樣？農業部官員「神回1句」網笑翻：不失禮貌的微笑

