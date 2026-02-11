「豬」事不順？新北觀音山隧道「三隻小豬跳車」 飼主慘吞9千元罰單

即時中心／謝宛錚、林耿郁報導

誰的朋友跳車了？去（2025）年11月底，有民眾駕駛貨車運輸豬隻，沒想到在經過觀音山隧道時，竟先後有3頭豬從車上摔下，過程全被後方車輛的行車紀錄器拍下；丟豬的農民因此遭開9千元罰單。

三隻小豬？南來北往的國道，不時會看到載運雞、豬的貨車疾駛；但若沒有妥善固定，恐怕上演動物「逃出生天」的戲碼。

去年11月24日下午，新北市八里區台64線快速道路，觀音山隧道往五股方向，就發生豬隻從高速無照車輛摔落的狀況。

後方車輛行車紀錄器畫面顯示，一台披覆黑色帆布的貨車，在進入隧道後，連續有兩隻豬從車上滾落；過了幾秒鐘後，又有第三隻豬從車上摔落。

後方車輛在第一豬摔車時立即變道閃避，因此沒有發生車禍；警方獲報後立即到場，將豬隻們帶回檢查，幸好除摔傷外並無其他傷勢。

落難豬隻。（圖／新北市動保處提供）

違規運豬險釀憾事！豬農吞9千元罰單

調查發現，原來是一名林姓豬農為了省錢，沒有找合格的運豬車司機，而是找朋友便宜行事，從八里載豬前往五股飼養。

孰料朋友沒做好防護工作，才上演「三隻小豬跳車記」；全案依違反動保法、道交條例，分別開出6千、3千元，合計9千元罰單；至於死裡逃生的豬豬們，由林姓飼主領回治療。

新北市動保處提醒，從事動物運輸業者，務必落實車體安全、防護設施、GPS即時追蹤系統，確實做好運輸前後清潔消毒工作，並應上課取得動物運送人員資格，每2年須換證。

動保處每年均會辦理動物運送人員講習課程，請從業人員務必注意證件時效前往上課，也請牧場應恪遵規範，勿以身試法。

跳車豬隻由飼主領回。（圖／新北市動保處提供）

