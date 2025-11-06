「豬」事大吉！明恢復運送豬隻 全國豬場訪視結果公布

即時中心／廖予瑄報導

由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自明（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。對此，防檢署也在今（6）日災害應變會議中說明全國豬場、化製場等之查訪及監測結果，並由畜牧司、環境部及經濟部等分別說明禁運禁宰後的產銷調節及補助措施、廚餘查核與肉攤消毒等辦理情形。

防檢署表示，至今已完成3輪、超過15,000場次全國養豬場健康訪視，「未發現異常情形」，並在這段時間內集結全國7大檢驗單位，總共檢驗3,915件，全國8家化製場共送檢1,652件，「全國除案例場及馬祖海漂豬外，檢驗結果全陰性。」

畜牧司表示，今日中午已恢復活豬運輸，明日0時起，將恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，此外，為了讓出豬程序能夠順利，也會持續密切掌握毛豬供應情形，並且每週召開調配會議，「若預供量大於上市頭數，將以抽籤決定出豬登記資格」。另外，畜牧司也會獎勵運銷出豬，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，優先出豬，明（2026）年3月31日免收手續費。畜牧司將每日監控市場情勢，機動啟動冷凍分流，直供冷凍廠屠宰凍存，確保豬農合理收益

農業部長、指揮官陳駿季也在記者會上特別感謝第一線動物防疫夥伴及相關部會、單位的辛勞，「無論中央或地方，每一位防疫人員都堅守崗位、全力以赴，齊心協力，才能成功將疫情鎖定在單一案例場」，他強調，產業界的配合與團結，更是這場防疫戰的關鍵，「7年來，『生物安全』4個字早已深深烙印在養豬夥伴心中，也讓台灣養豬產業更加強韌。」

最後，陳駿季也提醒，雖然目前達成階段性成果，但防疫不會鬆懈，中央災害應變中心會如同過去7年一樣持續運作，「雖然不會再有記者會直播，但農業部仍持續落實防疫工作，目標重回非洲豬瘟非疫國」，他並請全國民眾持續配合政府的防疫措施，「不要帶違規肉品入境，讓我們一起守護最美味也最安心的台灣豬！大吉大利，豬事順利！」

