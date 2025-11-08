即時中心／顏一軒、李美妍報導

經過15天的禁運、禁宰令後，非洲豬瘟疫情已清零，從昨（7）日零時起，全國已恢復活豬的拍賣與屠宰，行政院政務委員陳時中今（8）日在臉書已本土清零 「豬」事大吉為題發文，並曬出兩張在餐館大啖豬肉小吃的照片。而總統賴清德也於社群平台釋出一段快問快答的影片，分享自己最愛的豬肉小吃，除了感謝全民共同防疫外，也再度呼籲大家勿從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待能早日讓台灣豬肉重返國際市場。

廣告 廣告

賴清德在影片中表示，過去一陣子因為防範非洲豬瘟的關係，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，從這週末開始大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。

快新聞／「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬

總統賴清德透過快問快答的形式，分享他最愛享用的豬肉小吃。（合成圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請國人跟政府一起用行動支持台灣豬。

快新聞／「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬

賴清德曬出一桌子的豬肉小吃，讓人看得飢腸轆轆。（圖／民視新聞）

快新聞／「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬

賴清德開心享用豬肉小吃。（圖／民視新聞）













原文出處：快新聞／「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬

更多民視新聞報導

希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元

賴總統親訪街舞青年 合照擺B-Boy姿勢笑稱「舞我跳不來，姿勢可以！」

校長變記者！專訪4位總統級校友 陳文章：他們都有台大人榮譽感

