豬.鹿亂竄！南京上演「動物方城市」 城市共存成挑戰

中國 / 綜合報導

人類生活範圍擴大，常會和野生動物爭奪生存空間。在日本，有黑熊出沒的問題，中國南京則有野生動物在隧道內或是大馬路上狂奔的景象。如何讓人與野生動物共處，成了南京城市管理的一大課題。

中國南京的駕駛人在揚子江隧道裡，遇到一頭又稱「水鹿」的二級保育動物「獐子」。駕駛人放慢車速、刻意讓路，以免嚇到牠。經查，揚子江隧道會出現野生動物，原來附近有個十萬畝的森林公園，森林覆蓋率達95%，為南京的野生動物提供理想的棲息環境，因此南京人常有遇上野生動物的驚喜。

南京民眾說：「我的媽，你們看這是什麼，你們看一下，這是什麼。」針鼹在路上跑、野豬在公園裡竄、或是跟人搶著過馬路。南京民眾說：「這是紫金山的豬王吧。」紫金山距離南京主城區只有五公里，野豬頻繁出現在城市裡，常常衝過頭，卡在護欄中間，無辜的模樣令人同情。

中國央視記者說：「現在在南京已經形成了一套，成熟的連動機制。」常遇到野豬出沒，當局甚至形成了一套標準應變作業模式，擺出一付陣仗，有如抓要犯一般，動用盾牌麻醉槍，只抓捕而不撲殺。

南京消防隊員說：「抬到車上，要三個人才能把牠抬動，而且(野豬)是在麻醉狀態下。」野豬個頭大、衝撞力道大，一旦撞上，不論對人、車和野豬都是一大損傷。當野生動物漸漸成了城市的一分子，南京推出了特有的野豬肇事車險，因應野豬瀕繁出沒的狀況。

