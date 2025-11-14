豹子突撲遊園巴士！靠窗女遊客遭抓傷 當局急停駛檢安全

（記者許皓庭／綜合報導）印度卡納塔卡邦一處野生動物園驚傳遊客受傷事件，一輛載有十多名遊客的觀光巴士在園區進行遊覽時，突然遭到一隻豹子跳撲。車上56歲的女遊客瓦希塔（Vahitha Banu）在驚險過程中被抓傷，園方事後宣布涉事巴士將停止營運並展開安全檢查。

事件發生於 13 日下午 1 時左右，地點位於當地知名的 Bannerghatta National Park。當時遊客正搭乘園區提供的觀光巴士，進行近距離觀察豹子的行程。根據園方與遊客描述，事發當下，一隻豹子原本蹲在車前觀察四周，不久後突然跳向車體，並試圖進入車內。

廣告 廣告

網路上流傳的影片顯示，該隻豹子掛在車窗外側，並透過巴士外層的鐵欄縫隙將爪子伸入車內。由於動作猛烈，坐在窗邊的女遊客首當其衝，被豹子抓住並造成衣物撕裂。其他乘客見狀連忙上前協助，試圖拉開女子並阻止牠進一步攻擊。

影片中可見，豹子多次企圖將身體擠入車窗，情況一度十分危急。最後，在一名遊客成功將車窗關閉後，才讓這場突如其來的攻擊告一段落，整車人明顯驚魂未定。

園區管理部門隨後表示，受傷的女子來自清奈，手部受到抓傷，在現場接受初步處置後，已被送往當地私人醫院進一步治療，目前情況良好。園方強調已立即啟動後續調查程序，為確保旅客安全，涉事巴士將無限期停駛進行全面檢修與安全評估。

Bannerghatta Safari Turns Tense as Leopard Climbs onto Tourist Bus; Swift Action Ensures Safety, Chennai Woman Stable Around 1 PM, an unexpected incident took place at Bannerghatta National Park in Bengaluru, when a leopard leapt onto a safari bus, slightly injuring a woman… pic.twitter.com/4i9osIJQUR — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 13, 2025

更多引新聞報導

普發1萬下週一起ATM可領現！16家銀行開放跨行、免手續費

赤鬼伯伯帳號被誤開！直播澄清認愛男友 再語出驚人「沒在用套」

