貓之日商機！ 超商打造超大「毛貓裝置」吸睛

每年2／22是日本的貓之日，超商把門市變成貓咪主題店。（圖／東森新聞）





每年2／22是日本的貓之日，今年台灣剛好碰上春節假期，台灣也有不少飼主會應景響應。現在還有超商直接把門市變成貓咪主題店，除了有超大裝置在店外，吸引不少人拍照打卡，還有各種可愛小物，掀起廣大討論。

拍拍屁屁摸摸皮毛，觸感宛如家中小貓，超大貓裝置不只貓奴瘋掉，想交新朋友，狗狗東聞聞西聞聞，左右來回搖擺畫面超可愛。民眾：「是毛貓咪耶。」

除了超大型裝置外，超商還推各種小物，能將熱狗變身熱貓，裝在頭尾讓人捨不得吃。還有制服、領巾，能讓貓咪秒成貓店長，強健雙臂頸圈戴上貓的脖子，走在路上沒人敢招惹。

廣告 廣告

飼主：「就覺得狗要再繼續加油了，不能輸給貓，貓狗大戰打了五千年，狗狗開始屈居下風，但受益者都是人類啦可以啦。」

超商公共事務經理田乃文：「貓隻的登記數量，其實已經超越狗的登記數了，也是顯示到貓派已經正式的崛起，這樣子的趨勢也是反映在，我們自己通路裡面銷售的觀察。」

貓派經濟大於狗派，業者抓準商機紛紛搶攻，另家超商還聯名超人氣插畫貓福珊迪，超過10款商品變裝，再搭上春節主題，這杯喵財進寶的茶飲，還會放上提拉米蘇，搭配萌萌造型杯塞，直攻貓奴心窩。

民眾：「就是因為看到那個，很大的貓咪在店外面，我覺得滿可愛的。」

民眾：「我覺得超可愛的，因為它上面那個貓咪的圖案，就是有各種不同的造型。」

貓系可愛經濟發燒，從裝置到商品話題高，迎接貓之日和年節，讓消費更有療癒感。

更多東森新聞報導

嚇！6歲男童深夜獨自徘徊機捷 警護送返家

日超商推「喝的麻婆豆腐」！ 網友：味蕾恐怖片

日本超商開賣1超奇葩飲品 網友崩潰：根本嘔吐物

