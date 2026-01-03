貓亂跳釀火警！灑水淹壞大樓電梯 2飼主判賠109萬

高雄三民區一處社區大樓2023年1月發生火警，起火原因竟是住戶飼養的貓咪誤觸廚房感應爐開關所致。法院審理後，依失火燒毀物品罪判處2名飼主拘役，並須連帶賠償社區管委會109萬餘元維修費用。

貓誤觸感應爐引發火警，2飼主判賠109萬。（示意圖／取自pixabay）

判決指出，27歲洪姓女子與24歲陳姓女子共同居住在該社區大樓，兩人一起飼養了4隻貓咪。2023年1月初，兩人先後北上前往宜蘭遊玩，離家前未將貓咪關籠，而是照平時習慣放任牠們在屋內自由活動。1月8日，其中一隻貓咪跑到廚房玩耍時，不慎誤觸感應爐開關，導致火警發生。

消防鑑識小組介入調查後，確認起火點位於住家廚房的爐灶。經排除機械故障的可能性後，研判是貓咪誤觸感應爐開關，導致爐檯面上的不明金屬網狀物持續加熱，進而引燃感應爐旁的物品釀成火警。幸好屋內自動灑水設備及時啟動撲滅火勢，才沒有延燒造成重大傷亡。

高雄地方法院審理時，陳姓女子辯稱起火原因不一定是貓咪，感應爐會起火是因為上面有放東西，但不知道放什麼東西。法官傳喚廠商作證，廠商表示感應爐有安全鎖設計，如果鎖起來即便上面有放東西，基本上也不會燒起來，但如果貓剛好按到解鎖鍵的位置時間太長，也可能被解鎖。

火警發生時冒出大量濃煙，啟動社區滅火裝置開始大量灑水，水從洪女家中漫溢至電梯間，導致社區四部電梯泡水，造成電梯機板及監控系統損壞。社區管委會因此求償109萬餘元，洪、陳兩女不認帳被告上法院。

高雄地院最終依失火燒毀物品罪判處陳女拘役30天，得易科罰金；洪女則被判拘役15天，另宣告緩刑3年。此外，法官也判決兩人應連帶負擔社區管委會求償的109萬餘元維修費用。全案可上訴。

