貓口炎影響進食 流浪貓最常見的疾病復發率高

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三峽地區有隻虎斑流浪貓，附近居民暱稱為「魷魚哥」。新北市動保處表示，近來疑因口炎被通報救援送至動保處，因疼痛而整日蜷縮在角落，不願進食，體重也明顯下降。獸醫師診斷後，在藥物治療期間，照護人員除耐心提供適口性佳的軟質食物，與良好的口腔維護外，也經常輕聲安撫、陪伴，經過一段時間的悉心照料，「魷魚哥」逐漸恢復食慾，體重回升，嘴角也不再流出濃稠口水，重現健康模樣。目前已康復，將到動物之家靜待有緣人認養，期盼能有一個溫暖的新家。

動保處表示，貓口炎（貓咪慢性齒齦口炎Feline Chronic Gingivostomatitis，簡稱FCGS）為貓常見疾病，是一種不明原因的疾病。會讓貓牙齦及口腔黏膜產生慢性發炎狀況，一般認為與免疫失調有關，牙菌斑、牙結石、細菌刺激等原因，也會引發過度免疫反應。如再合併感染其他細菌性疾病，會讓病況更嚴重。

動保處獸醫師黃琦新表示，入所進來的貓咪，約有3成罹患貓口炎，嚴重影響進食能力，營養吸收也受到影響。流浪貓帶回醫療中心後，獸醫師除了會進行檢疫工作，也會篩檢是否患有口炎問題。這是一個復發率高但治癒率低的疾病，唯有長期的藥物控制，必要時同時進行外科手術，才能達到良好的治療效果。

黃琦新表示，經過治療後，大多數患有口炎的貓咪，都能夠恢復正常生活。只要密切注意貓咪的行為變化，及早發現任何復發跡象，康復的貓咪，都可以健康有活力，以最佳狀態找到溫暖快樂的家庭。

新北市動保處表示，現有8所動物之家，犬貓入所都必須先經過隔離檢疫，駐區獸醫進行疾病篩檢與治療，完成認養犬貓晶片植入、絕育、狂犬病疫苗注射等。共同為流浪動物盡最大心力，並持續宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」。而新北市認養犬貓者，也享有寵物終身免費醫療諮詢、狂犬疫苗注射等多項優惠福利。

照片來源：新北市府提供

