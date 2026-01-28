貓咪不停打噴嚏？除了感冒恐還有這「3大」健康原因 !
火報記者 張舜傑／報導
貓咪打噴嚏若持續或頻繁的噴嚏可能隱含其他健康問題，打噴嚏是貓咪呼吸道對刺激或病變的自然反應，但若症狀長期存在或加劇，就需要仔細觀察並採取對應措施，以避免健康風險擴大。
1. 上呼吸道感染
貓咪的上呼吸道感染通常由病毒或細菌引起，例如貓疱疹病毒或貓卡里西病毒。受感染的貓咪會連續打噴嚏，伴隨流鼻水、眼睛分泌物增多，以及輕微發燒或精神不佳。感染期間需要注意保暖、補充水分，並在獸醫指導下使用藥物或支持性治療，以促進恢復。
2. 過敏反應
空氣中的灰塵、花粉、香水或清潔劑氣味都可能刺激貓咪的鼻腔，引起過敏性打噴嚏。此時貓咪通常沒有發燒或明顯精神不振，但會反覆打噴嚏，甚至揉鼻子。透過清理環境、避免強烈氣味和保持空氣清潔，可以減輕貓咪的過敏反應，改善日常舒適度。
3. 鼻腔異物
活潑好奇的貓咪容易將灰塵、草屑或小顆粒吸入鼻腔，引發刺激性噴嚏。異物可能造成單側或雙側噴嚏，並伴隨分泌物甚至鼻血。若噴嚏持續且伴隨異常分泌物，建議立即帶貓咪就醫，由獸醫檢查並安全移除異物，避免引發感染或呼吸阻塞。
4. 牙齒或口腔問題
牙齦發炎、牙周病或牙根感染等口腔問題，也會刺激鼻腔，引發打噴嚏。貓咪可能同時出現口臭、流涎或食慾下降的情況。定期檢查牙齒與口腔健康，並保持清潔，可以有效降低因牙齒問題造成的鼻腔刺激。
5. 鼻腫瘤或結構異常
鼻腔腫瘤、鼻竇問題或先天性結構異常，也可能引起持續噴嚏。此類症狀通常伴隨單側鼻孔阻塞、分泌物異常或呼吸聲改變。若噴嚏長期不改善，需及早就醫進行影像檢查，排除潛在病變並及時處理。
貓咪打噴嚏的原因多樣，從感染、過敏到口腔或鼻腔疾病，都可能造成持續不適，飼主應觀察噴嚏頻率、分泌物顏色及伴隨症狀，並在必要時帶貓咪就醫，透過早期判斷與適當處理，可以保護貓咪呼吸道健康，讓牠維持舒適、活潑的生活狀態。
