貓咪不停抓癢未必是過敏！小心這些毛髮中的「寄生蟲」才是主因

當貓咪頻繁抓癢、舔毛甚至出現局部掉毛時，許多飼主第一時間會聯想到食物或環境過敏。然而，實際情況往往比想像中複雜。隱藏在毛髮深處的寄生蟲，經常才是造成皮膚不適的真正原因。

跳蚤叮咬引發連鎖不適反應

即使貓咪生活在室內，也不代表完全沒有跳蚤風險。跳蚤叮咬後所留下的唾液，容易讓貓咪產生強烈搔癢感，導致牠們反覆抓撓、啃咬皮膚。有些貓咪即使身上跳蚤數量不多，仍可能因反應劇烈而出現紅疹與結痂，讓飼主誤以為是過敏問題。

跳蚤、毛囊蟲或耳部寄生蟲，都可能引發強烈搔癢、掉毛與過度舔毛。圖:unsplash

毛囊蟲潛伏毛根，症狀不易察覺

部分寄生蟲並不會立刻引發明顯不適，而是悄悄藏在毛囊之中。當貓咪免疫力下降或壓力增加時，這類寄生蟲數量可能迅速增多，導致局部掉毛、皮膚粗糙或反覆抓癢。由於初期症狀不明顯，往往容易被忽略，直到皮膚狀況明顯惡化才被注意到。

耳部寄生蟲也可能影響全身搔癢

貓咪若頻繁甩頭、抓耳朵，寄生蟲問題不一定只侷限在耳道。耳部不適可能讓貓咪整體感到煩躁，進而出現全身抓癢或過度舔毛的行為。當搔癢行為逐漸擴散時，飼主容易誤判為皮膚或心理因素，忽略耳部才是源頭。

過度舔毛其實是自我緩解不適

當寄生蟲造成長期不適時，貓咪常會透過舔毛來緩解癢感。這種行為看似在清潔，實際上卻可能加重皮膚刺激，形成惡性循環。長期下來，不僅毛髮變得稀疏，皮膚也更容易受傷，讓原本單純的寄生蟲問題演變成複合型皮膚困擾。

環境清潔影響寄生蟲反覆出現

即使已處理貓咪身上的問題，若生活環境未同步維持清潔，寄生蟲仍可能反覆出現。貓窩、地毯、沙發縫隙，都是寄生蟲容易藏匿的地方。當貓咪頻繁回到這些空間活動，搔癢問題自然難以完全改善。

即使處理了貓咪本身，若環境清潔不足，寄生蟲仍可能反覆出現。圖:unsplash

貓咪不停抓癢並不一定與過敏有關，毛髮中的寄生蟲往往才是被忽略的關鍵因素。當抓癢、舔毛與掉毛情況持續出現時，及早從寄生蟲角度檢視問題，才能避免皮膚狀況反覆惡化。透過細心觀察與整體環境管理，才能真正讓貓咪恢復舒適、安心的生活狀態。