貓咪不敢經過某些角落？揭密牠們突然「繞路走」反映的心理壓力！

火報記者 張舜傑／報導

家中的動線明明沒有改變，貓咪卻突然避開某些角落，寧可繞遠路也不願靠近，其實這背後往往藏著心理壓力的線索，貓咪對環境極為敏感，當牠感受到不安或威脅時，行為會率先出現微妙變化。

突發聲響或氣味留下負面記憶

貓咪對聲音與氣味的記憶相當深刻，某個角落若曾出現巨大聲響、陌生氣味或讓牠受驚的事件，即使當下狀況已經消失，貓咪仍可能將該區域視為不安全地帶，繞路而行是一種自我保護策略，用來避免再次承受壓力。

突發聲響、陌生氣味或視線死角，容易讓貓咪警戒升高，即使環境看似沒變，牠們仍會選擇避開以降低不安。圖:istockphoto

視線死角讓警戒感升高

對貓咪而言，能掌握周圍動態是安全感的重要來源，狹窄、昏暗或轉角過多的地方，容易形成視線死角，讓牠無法提前察覺動靜，當心理狀態本就緊繃時，這類空間更容易被列入迴避名單，選擇繞路能降低突發刺激帶來的不安。

環境變動引發整體壓力累積

家具移動、家中新增成員或其他動物，都可能讓貓咪重新評估環境安全性，即便改變並非發生在那個角落，整體壓力仍可能投射到特定路徑上，繞路走其實是在尋找更熟悉、更可控的行動方式。

過去衝突或驚嚇的延續影響

如果貓咪曾在某個位置與其他動物發生衝突，或被突然抓抱、跌落受驚，這些經驗會在記憶中留下標記，當牠再次接近相同地點，身體會先一步做出反應，選擇避開以降低風險。

身心狀態變化放大環境敏感度

當貓咪處於壓力期或身體不適時，對環境的容忍度會明顯下降，原本能接受的角落，此時可能被視為潛在威脅，繞路不只是對空間的反應，更反映牠當下的整體身心狀態。

當貓咪身心狀態緊繃時，對環境更敏感，繞路其實是一種自我保護。圖:istockphoto

貓咪突然繞路走，並非無緣無故的怪行為，而是牠們用行動傳達壓力與不安的方式，細心觀察環境變化與生活節奏，適度提供安全感與穩定動線，才能幫助貓咪慢慢放下警戒，重新自在地探索屬於牠的生活空間。