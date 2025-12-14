貓咪也想打麻將？小貓跳上桌「死賴著不走」讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的搞笑行為引起網上熱議，當天他與朋友正在家中打麻將時，家裡的小貓卻突然強勢「入桌」，不僅霸佔整個牌局，還讓眾人被迫改變玩法，意外形成一場逗趣又療癒的「貓咪麻將賽」，令人感到哭笑不得。

該名飼主表示，當天他與友人相約於家中娛樂消遣，原本只是簡單的閒聚時光，沒想到貓咪看見眾人全神貫注地盯著牌桌，情緒瞬間被勾起，便毫不猶豫跳上桌面，仿佛再說「四缺一嗎？加我一個剛好」，示意自己也要加入戰局。

廣告 廣告

小貓平時就對人類活動充滿好奇，總會試圖擠進人群「一起參與」

(示意圖/Unsplash)

由於這隻小貓平時就對人類活動充滿好奇，只要看到有人聚在一起，牠總會試圖擠進人群「一起參與」，因此當牠發現大家都將注意力放在麻將桌上後，就死死賴在牌局中央，不但不願讓位，還用身體把散落的麻將牌推得七零八落。

牌桌上的眾人在無奈之下，只好順勢接受牠的加入，甚至乾脆改成「在貓身上摸牌」的創意玩法，場面既荒謬又可愛，也讓現場氣氛意外更加熱鬧，故事曝光後，吸引許多網友留言笑稱「招財貓來啦」、「主人準備胡個大的」、「現場加碼貓貓一隻」、「看來是飼主出招了」。