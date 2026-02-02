貓咪也有幸福肥？瘦弱小貓被收養「兩年過去」竟胖成一團球

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪驚人的成長史，引起網友熱烈討論，這隻兩年前還瘦弱無比的流浪奶貓，如今卻被養成圓潤健康的大貓，前後對比完全判若兩貓，讓不少人看完忍不住直呼「這根本就是養貓界的奇蹟」。

該名飼主表示，兩年前自己在公司附近通勤時，意外注意到一隻反覆出現在路邊的小奶貓，當時的小貓不僅瘦小虛弱，還經常在馬路邊徘徊，甚至不懂得如何避雨，他連續觀察了一段時間後，始終沒有看到貓媽媽出現，出自於擔心與不安，最終決定將這隻流浪小貓帶回家照顧。

「 JoJo 」最初瘦得幾乎只剩骨架，身上還佈滿貓癬，需要長時間治療與照護

小貓被取名為「 JoJo 」，剛到家時狀況並不樂觀，身形瘦得幾乎只剩骨架，身上還佈滿貓癬，需要長時間治療與照護，讓飼主從清潔、用藥、飲食到環境管理一步步慢慢調整，花了不少心力，所幸隨著時間推移，小貓的皮膚狀況逐漸改善，食慾與精神也慢慢恢復，從一開始怯生生的小奶貓，變成會主動撒嬌、性格穩定的家貓。

如今的「 JoJo 」相比兩年前已經判若兩貓，牠那圓潤結實的身形與過去形成強烈對比，幾乎看不出當年瘦弱的模樣，故事曝光後，迅速引發網上熱議，不少網友留言調侃「確定是同一隻貓嗎」、「這是小貓還是小豬阿」、「原本那隻貓去哪了」。