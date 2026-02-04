貓咪也有潔癖？暹羅貓特殊「如廁習慣」讓網友們笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享家中貓咪特殊的如廁習慣，引發大量網友討論，這隻暹羅貓無論貓砂盆大小、高低或擺放方向如何調整，都始終堅持站在盆邊緣上廁所，甚至連腳步打滑也不願意踩進貓砂，因此被不少網友戲稱為「史上最倔的貓」。

該名飼主表示，自家貓咪從小的性格就相當固執，平時總是挑三揀四，對於自己不喜歡的事情就絕對不會去做，而其中一項最讓人哭笑不得的，就是愛貓上廁所時總要站在貓砂盆邊緣，死活不願意踩進貓砂。

廣告 廣告

有同樣飼養暹羅貓的鏟屎官認為並沒有什麼問題，因為自家貓咪也有這種特殊潔癖，

(示意圖/Unsplash)

起初飼主還以為是原本的貓砂盆高度過低，才讓愛貓不願進盆，於是特地更換成尺寸更大、邊緣更高的新款貓砂盆，希望能改善情況，沒想到設備升級後，貓咪的習慣依舊沒有改變，牠仍高高地站在盆邊，一隻腳都不肯碰到貓砂。

眼看情況尚未改善，飼主連忙上網發文求救，引來大量網友共鳴，不少人紛紛曬出自家貓咪的「倔強瞬間」，還有同樣飼養暹羅貓的鏟屎官笑稱這是貓咪的潔癖，認為姿勢其實沒有問題，因為自家貓咪也有「同款行為」。