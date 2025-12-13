貓咪也要報戶口! 明年起未完成寵物登記最高罰1.5萬

生活中心／綜合報導

據統計，全台有超過131萬隻家貓，貓主人要注意啦！從明年起家中的喵星人也要「報戶口」。由於家貓強制寵物登記，緩衝期即將屆滿，明年元旦起，還沒植入晶片完成登記的飼主，最高可處罰1.5萬。

10歲的糖糖被主人帶來植入晶片，從上診療台、到結束，3分鐘不到，快速完成，而且糖糖一點也沒吭聲，冷靜施打完畢，要不是新政策要上路，都已經是老貓了，主人也沒特別想說要再讓牠挨一針，但好險，糖糖這次來看診，很給面子。貓咪飼主：「不小心走失，比較有機會找得回來，麻煩因為牠（貓咪）其實沒有，那麼好帶來看醫生，如果（貓咪）走丟，至少可以知道飼主是誰。」

2026年元旦開始，家貓得強制植入晶片，完成戶口登記。（圖／民視新聞）





2026年寵物登記新制度，只要是家中的貓寶貝，就得強制植入晶片，完成戶口登記，明年元旦開始，沒有登記，最高會被罰15000塊。要申請寵物登記證其實很簡單，飼主只要攜帶身分證明文件，帶著毛孩前往寵物登記站，植完晶片、填寫相關手續，就能完成。獸醫師楊靜宇：「植入晶片，不是說要動手術，把它埋進去，它只是一根比較粗的針，打到脖子下面，有些（飼主）可能會覺得，（貓咪）都那麼老了，不會出家門，也不可能會跑掉，就不想（植入晶片）。」





雙北市今年通報遺失、救援貓咪各有1300隻。（圖／民視新聞）





獸醫師也說，其實政府從動保法納管貓咪，完整掌握台灣有多少貓貓狗狗後，要制定犬貓政策、或各種防疫，都能快速執行，以狂犬病來說，要打疫苗，馬上就能知道，要進口多少劑量，今年雙北市的貓咪數量，台北市家貓登記7823隻，新北市16萬2673隻，通報遺失、救援，雙北大約各1300隻，如果有植入晶片，找起毛孩，機會會大一些。新北市動保處長楊淑方：「晶片如同貓咪的身分證，一旦貓咪不小心走失，被民眾拾獲，只要至動物醫院掃描晶片，就能夠在第一時間聯絡到飼主，大大提高找回的機會。」為了鼓勵飼主們帶貓咪植入晶片，雙北市、桃園、新竹縣、台中、高雄、屏東、花蓮、跟宜蘭，都有絕育補助的優惠，其實就跟人類一樣，孩子出生報戶口，人老了、過世後就辦除戶，犬貓走了也得要除戶，距離2026剩下不到20天了，把握最後期限，執行完畢，守護家中毛寶貝。





