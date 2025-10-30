貓咪健康從食物開始！從日常飲食入手 掌握「這些」營養重點
火報記者 張舜傑/報導
維持貓咪的健康，日常飲食是最關鍵的基礎，不同年齡、體型與活動量的貓咪，都需要精準搭配營養比例。從蛋白質到微量元素，每一項營養素都與貓咪的免疫力、毛髮光澤與器官健康息息相關。
一、高品質蛋白質是核心
貓咪屬於絕對肉食動物，動物性蛋白質是牠們最主要的能量來源。優質的蛋白質能維持肌肉量、促進新陳代謝，並支援免疫系統的正常運作。飼主在選擇飼料時應優先考慮含有雞肉、魚肉或牛肉等動物來源蛋白的配方，並避免過多植物性替代蛋白，以免營養吸收不完全。
二、脂肪與必需脂肪酸的平衡
脂肪不僅是能量來源，也與貓咪的皮膚健康、毛髮亮度及荷爾蒙平衡有關。適量的Omega-3與Omega-6脂肪酸能幫助減少發炎反應，並維持皮膚與關節的柔軟度。然而，脂肪攝取過多可能導致肥胖或肝臟負擔，因此建議飼主根據貓咪的活動量與體重狀況調整份量。
三、維生素與礦物質不可忽視
維生素A、D、E以及鈣、磷、鎂等礦物質是維持貓咪整體健康的重要成分。缺乏維生素A可能導致視力退化，而鈣磷比例不當則會影響骨骼與牙齒發展。若飼主以自製鮮食為主，應特別注意營養均衡，必要時可諮詢獸醫調整補充比例。
四、水分攝取與腎臟保健
許多貓咪天生不愛喝水，但水分攝取不足容易引發泌尿道與腎臟問題。可透過增加濕食比例、使用流動飲水器或在飼料中添加少量水分，提升貓咪的飲水意願。保持體內水分平衡，是預防慢性腎病的重要關鍵。
貓咪的健康從食物開始，而營養的細節決定了牠們的生命品質。飼主若能掌握蛋白質、脂肪、維生素與水分的關鍵比例，不僅能維持貓咪理想體態，更能讓牠擁有充足能量與穩定情緒。從日常飲食做起，就是給毛孩最實在的健康保障 !
