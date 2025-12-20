貓咪價格落差大？世界上公認最「 昂貴」 的四個品種貓！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾在滑手機時，被某些貓咪的價格嚇到倒吸一口氣？明明都是貓，卻有的身價高到可以買一台車，而這些「天價貓咪」之所以昂貴，其實不只是因為稀有，更多的則是和血統、培育難度與外型特色有關，以下為大家整理出四個被公認為「 價格最高的品種貓」 ，帶你一探貓界的奢華世界。

一、阿什拉貓（Ashera）

阿什拉貓被譽為世界上最昂貴的貓，價格動輒數百萬甚至上千萬台幣，牠是由野生非洲藪貓與家貓培育而成，外型像迷你豹，體型大、氣場強，由於數量極少、培育複雜，加上爭議不斷，讓牠成為貓界的傳說級存在。

二、薩凡納貓（Savannah）

薩凡納貓同樣擁有野生血統，牠們的外型修長、斑點鮮明，氣質像小型獵豹，價格依代數不同落差極大，高代數的幼貓價格非常驚人，性格普遍聰明、活潑、活動量大，適合能提供大量互動與空間的飼主。

孟加拉貓以閃亮的豹紋毛色聞名，看起來野性十足卻是家貓

(示意圖/Unsplash)

三、孟加拉貓（Bengal）

孟加拉貓以閃亮的豹紋毛色聞名，看起來野性十足卻是家貓，高品質血統、花紋明顯的個體價格通常不低，尤其是特殊色系更為昂貴，牠們的精力旺盛、愛玩水、好奇心強，因此需要能陪玩、陪跑的主人。

四、彼得禿貓（Peterbald）

彼得禿貓以幾乎無毛、外型前衛聞名，因培育難度高、數量稀少，導致價格昂貴，牠們的體型修長、個性黏人又親人，但對溫度與皮膚的照護要求高，不適合只想「輕鬆養貓」的人。