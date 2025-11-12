貓咪化身「越獄高手」！ 一開門見主人臉瞬間僵掉：你怎麼在家啦

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

貓咪的聰明程度總是超乎想像，不僅會開門、偷吃，甚至還會「越獄」。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻俄羅斯藍貓被關在貓別墅裡卻不甘心，僅憑一隻貓爪竟成功破解房門鎖準備逃獄。然而，一開門就發現主人就在外面默默地看著牠，全身僵住的可愛反應也讓網友們笑翻。

一名網友日前在微博上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻俄羅斯藍貓被關在大型貓別墅裡，一心想出去玩的牠毫不氣餒，從通風口裡伸出牠毛茸茸的小爪子，開始專注操作門鎖。牠先熟練地鬆開固定門鎖的紅色繩子，接著再憑經驗調整角度、最後順利的扳動門栓，整個過程不費吹灰之力，就像經驗老道的開鎖師傅，顯然已經不是第一次犯案。

當門終於被推開，藍貓迫不及待的探出頭，一臉「終於自由了」的表情，正準備開心奔向外頭時，卻發現主人早已站在門外，全程錄下牠的作案過程。貓咪見狀瞬間傻眼，不可置信地盯著主人，整張臉寫滿「完蛋了」三個字，直接僵在原地不敢動彈。

影片曝光後立刻在社群上爆紅，上傳至今已累積超過42萬次觀看，網友紛紛留言笑稱，「這貓也太聰明了吧」、「不只智商高還鍥而不捨」、「這是真成精了，趕快換鎖吧」、「說牠聰明吧感覺又有點笨，說他笨吧，又感覺有點聰明」、「貓：萬面的世界很精采，外面的世界很無奈」、「小手一掏一掏的，真可愛」。

