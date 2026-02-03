貓咪半夜「不睡覺」都在做什麼！揭密牠們精力過剩背後的作息規律

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都有過這樣的經驗：夜深人靜，自己準備入睡，貓咪卻突然精神抖擻、奔跑、跳躍或在屋內翻找玩具，甚至不停喵喵叫，其實背後隱藏著貓咪特有的生理作息與能量管理方式。

夜行性本能與精力分配

貓咪的祖先是典型夜行性獵食動物，因此天生在清晨和黃昏活動最為頻繁，家養貓咪雖然生活在室內，但這種本能依然存在，夜晚或凌晨，當家中安靜、外界刺激減少時，貓咪會將日間積累的精力釋放出來，進行探索、狩獵遊戲或互動行為，這種夜間活動並非異常，而是牠們自然的作息節奏，尤其是年輕貓或精力充沛的成年貓，夜間活動量往往比人類預期的要高。

廣告 廣告

夜間精力過剩會表現為奔跑、跳躍、抓家具、玩玩具或喵叫，這是貓咪釋放能量和滿足心理需求的方式。圖:istockphoto

精力過剩的行為表現

當貓咪夜間精力過剩時，行為表現多樣而明顯，包括快速奔跑、跳上跳下、抓撓家具、玩玩具、翻找角落，甚至發出高頻喵叫，部分貓咪會將捕獵本能轉化為室內遊戲，例如追逐小球、抓捕光點或互動玩具，若飼主不理解這種行為，容易誤以為貓咪調皮或「不守規矩」，但事實上，這是牠們身體能量與心理需求的自然釋放方式。

夜間不睡覺的可能影響

長期夜間活躍、白天睡眠不足的貓咪，可能出現作息顛倒、精神不穩定、易焦躁或白天過度嗜睡的情況，對飼主而言，頻繁夜間干擾也可能影響睡眠品質，導致生活節奏與家庭互動受到影響，此外，如果夜間活動與家具、電線或易碎物品發生碰撞，還可能造成意外傷害或破壞環境。

飼主可採取的調整策略

為了幫助貓咪更均衡地分配精力，飼主可以從日間與夜間活動規劃著手，首先，增加日間互動與運動量，例如定時逗貓棒遊戲、追逐球或嗅聞遊戲，能有效消耗多餘能量，其次，可在睡前安排短暫遊戲或餵食，讓貓咪消耗精力並建立睡前儀式，環境方面，提供安全、可攀爬的遊戲區域，並避免夜間可觸及危險物品，減少意外風險，對於習慣夜間吵鬧的貓咪，飼主可透過忽略干擾行為與正向引導，逐步讓夜間活動與人類作息更協調。

飼主可增加日間運動、睡前短暫遊戲或餵食，可幫助貓咪活動與人類作息更協調。圖:istockphoto

貓咪半夜不睡覺，其實是牠們天生夜行性本能與精力管理的自然表現，理解這種作息規律，並透過日間消耗、多樣化遊戲與環境安全設計，飼主可以幫助貓咪平衡活動量，減少夜間干擾，同時維持毛孩身心健康。當夜晚成為貓咪自由探索的時光，主人也能安心入睡，達到人貓和諧共處的理想狀態 !