貓咪半夜「不睡覺」都在做什麼！揭密牠們精力過剩背後的作息規律
火報記者 張舜傑／報導
不少飼主都有過這樣的經驗：夜深人靜，自己準備入睡，貓咪卻突然精神抖擻、奔跑、跳躍或在屋內翻找玩具，甚至不停喵喵叫，其實背後隱藏著貓咪特有的生理作息與能量管理方式。
夜行性本能與精力分配
貓咪的祖先是典型夜行性獵食動物，因此天生在清晨和黃昏活動最為頻繁，家養貓咪雖然生活在室內，但這種本能依然存在，夜晚或凌晨，當家中安靜、外界刺激減少時，貓咪會將日間積累的精力釋放出來，進行探索、狩獵遊戲或互動行為，這種夜間活動並非異常，而是牠們自然的作息節奏，尤其是年輕貓或精力充沛的成年貓，夜間活動量往往比人類預期的要高。
精力過剩的行為表現
當貓咪夜間精力過剩時，行為表現多樣而明顯，包括快速奔跑、跳上跳下、抓撓家具、玩玩具、翻找角落，甚至發出高頻喵叫，部分貓咪會將捕獵本能轉化為室內遊戲，例如追逐小球、抓捕光點或互動玩具，若飼主不理解這種行為，容易誤以為貓咪調皮或「不守規矩」，但事實上，這是牠們身體能量與心理需求的自然釋放方式。
夜間不睡覺的可能影響
長期夜間活躍、白天睡眠不足的貓咪，可能出現作息顛倒、精神不穩定、易焦躁或白天過度嗜睡的情況，對飼主而言，頻繁夜間干擾也可能影響睡眠品質，導致生活節奏與家庭互動受到影響，此外，如果夜間活動與家具、電線或易碎物品發生碰撞，還可能造成意外傷害或破壞環境。
飼主可採取的調整策略
為了幫助貓咪更均衡地分配精力，飼主可以從日間與夜間活動規劃著手，首先，增加日間互動與運動量，例如定時逗貓棒遊戲、追逐球或嗅聞遊戲，能有效消耗多餘能量，其次，可在睡前安排短暫遊戲或餵食，讓貓咪消耗精力並建立睡前儀式，環境方面，提供安全、可攀爬的遊戲區域，並避免夜間可觸及危險物品，減少意外風險，對於習慣夜間吵鬧的貓咪，飼主可透過忽略干擾行為與正向引導，逐步讓夜間活動與人類作息更協調。
貓咪半夜不睡覺，其實是牠們天生夜行性本能與精力管理的自然表現，理解這種作息規律，並透過日間消耗、多樣化遊戲與環境安全設計，飼主可以幫助貓咪平衡活動量，減少夜間干擾，同時維持毛孩身心健康。當夜晚成為貓咪自由探索的時光，主人也能安心入睡，達到人貓和諧共處的理想狀態 !
其他人也在看
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
為何尾牙要吃刈包？中醫師1句話點破 網驚：難怪吃完會想哭
一年走到尾聲，尾牙像是一個溫柔的停頓，讓人腳步慢下來，好好吃一頓，抽個獎，讓老祖宗好好保佑一下，也把這一年的辛苦做一個總結。 為什麼尾牙要吃刈包？ 其實身體早就知道答案 台灣習俗裡，尾牙（2月3日）要吃刈包，把熱騰騰的饅皮張開，夾進滷得入味的豬肉、花生粉與酸菜。元氣中醫師王大元分享，從中醫的角度來看，這樣的組合其實很貼近身體的需要。古早的人勞動過頭，溫熱的熟食能夠安撫勞累的脾胃；帶點油脂的肉，補回被消耗的能量；花的溫潤與酸菜的微酸，不僅讓滋養不會太厚重，也讓食慾大增。 勞累的脾胃 刈包剛好補回被消耗的一年 年末天氣轉涼，生活卻不見得慢下來，選擇一份簡單、溫和、能被身體好好接住的食物。慢慢吃，細細嚼，讓胃暖了，氣順了，人也能跟著靜下來。尾牙的刈包，提醒我們把一年走過的路，溫柔地包容起來，然後，留一點餘力，走向下一年。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·花生製品這樣保存恐產生「一級致癌物」！ 專家示警：就算煮熟還是會中毒 ·無糖饅頭對血糖影響比較小？專家實測曝驚人結果 這1種饅頭糖友得小心
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
中職》林家正、鄭宗哲是否參加選秀 洪一中：他們會自己決定
台鋼集團斥資3億打造「皇鷹學院」，做為所屬棒、籃、排球3支球隊的訓練基地，台鋼雄鷹總教練洪一中透露，旅美球員林家正、鄭宗哲曾於上週前往參觀，他表示，不論兩人是否有意返台參加中職選秀，希望能讓台灣棒球再瘋狂一次。林家正、鄭宗哲目前隨經典賽台灣隊集訓，上週利用空檔到「皇鷹學院」參觀，洪總表示，他在閒聊時
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。