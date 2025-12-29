「貓咪卡8公分雙玄關門窄縫」同伴門外急求救

台中市西屯區一處社區近日發生一起貓咪受困事件，一隻小貓被卡在雙玄關門之間僅有8至10公分的狹窄空間內，無法動彈。另一隻同伴貓咪在門外喵喵叫，似乎在向路過的人求救。所幸熱心住戶發現異狀，及時通報管理員聯繫房東，在凌晨時分成功解救受困的貓咪。

事件發生在深夜兩點多，一名社區住戶發現一隻小橘貓獨自在走廊溜達，不停地喵喵叫。這位熱心住戶找不到貓咪的主人，卻意外發現更令人擔憂的情況——在雙玄關門的兩扇門之間，竟然還有一隻與門外小橘貓長得很像的貓咪被卡住了。這個狹窄的空間只有8至10公分寬。

發現這一情況後，熱心住戶立即通報社區管理員尋求協助。他們花了半個多小時連絡上屋主，最終在凌晨兩三點成功聯繫到房客並取得開門許可。當門一打開，所有人都鬆了一口氣，確認受困的貓咪平安無事。

社區住戶推測，這起事件可能是當天房客外出時，沒有注意到兩隻貓咪跟在腳邊，導致一隻成功溜出門外，而另一隻則動作較慢，被卡在了雙玄關門之間。獸醫師表示，雖然這個狹窄空間可能讓貓咪無法轉身，但更令人擔憂的是，如果貓咪長時間受困，無法獲得食物和水等基本需求，可能會對健康造成嚴重影響。

幸好有熱心住戶在深夜仍未休息，發現了這兩隻可愛的貓咪並積極尋求幫助，最終成功解除了危機，讓這對貓咪好友平安團聚。這個溫馨故事也提醒養寵物的人們，出門時要特別留意毛小孩的動向，避免類似意外發生。

