貓咪吃飯總是掉滿地？飼主親自示範教學讓網友們笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一名飼主在網路上分享自家貓咪學習吃飯的經歷，引起網友們熱烈討論，這名飼主以身作則，在愛貓面前示範如何規矩地進食，卻沒想到貓咪真的照單全收，牠不僅乖乖地模仿動作，還展現出令人意想不到的「學習成果」讓網友笑翻。

該名飼主表示，因為自家貓咪每天吃飯時，飼料總是掉到碗外灑了一地，所以讓他決定想以一種遊戲的方式與愛貓互動，看看能不能改掉貓咪的壞習慣，於是便在當天親自坐在飯桌前示範「如何好好吃飯」，竟意外有了不錯的效果。

小貓有樣學樣地學習主人的進食方式，沒想到成效卻相當好

(示意圖/Unsplash)

飼主在示範的過程中，貓咪顯得格外專注，牠不僅全程緊盯、認真地觀察主人的每一個動作，還做出下定決心般的閉上雙眼，然後開始模仿飼主的進食方式，動作十分笨拙卻又相當努力，彷彿在說「既然主人這麼教，那肯定有他的道理」。

這則故事曝光後，立刻在網路上引起了廣大迴響，不少網友紛紛大讚飼主示範得用心，但也有網友陸續分享自家寵物「學習失敗」的反差行為，對此飼主則笑說，原本只是半開玩笑地想教育愛貓改善吃飯亂撒的習慣，沒想到最終的效果絕佳，自己也感到非常震驚。