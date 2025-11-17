貓咪喝水總愛挑剔？掌握牠的「飲水偏好」讓牠重新愛上喝水！

火報記者 張舜傑/報導

貓咪似乎對水總是興趣缺缺，喝水量往往遠低於狗狗，其實牠們天生對水的質感、溫度與流動方式有著明顯偏好，若擺放位置不理想或水質不合口味，貓咪也可能完全不碰，甚至乾脆用舔食濕食或草葉來補充水分。

水盆與擺放位置：決定貓咪是否願意喝水的關鍵

貓咪願不願意喝水，與水盆的材質、形狀甚至位置都有密切關聯。陶瓷或不鏽鋼水盆通常比塑膠盆更受貓咪青睞，因為塑膠盆可能殘留異味或刮傷牠們的鬍鬚，讓牠們感到不舒服。水盆形狀若過深或過窄，也可能影響貓咪舔水的便利性。

此外，水盆的位置也非常重要，如果靠近貓砂盆或人經常走動的區域，貓咪往往會避開。提供安靜、開闊、離食盆和貓砂盆適當距離的水源，能讓貓咪在安全感下自然靠近，逐漸形成固定的飲水習慣。

水盆材質、形狀與擺放位置會影響貓咪是否願意喝水。圖:unsplash

流動水的吸引力：讓貓咪愛上喝水

流動水對貓咪有強烈吸引力，許多貓咪喜歡舔舐小型水流或使用噴泉水器喝水。流水不僅能保持水的新鮮感，也能刺激貓咪的好奇心與玩樂天性，使喝水變成一種互動與遊戲的樂趣。

當水流緩慢、穩定時，貓咪更願意靠近，甚至將喝水變成日常生活的一部分。透過這種方式，貓咪的日常飲水量可以明顯增加，有助於預防泌尿道及腎臟問題，讓飼主更安心。

提供流動、乾淨且安全的水源，不僅能增加貓咪日常飲水量，也能讓牠們在喝水時感到舒適。圖:unsplash

打造貓咪喜愛的飲水環境

要讓貓咪重新愛上喝水，飼主需要觀察牠們的習慣與偏好，從水質、溫度、水盆材質到擺放位置做出調整。提供乾淨、流動且安靜的水源環境，不僅能讓貓咪主動喝水，也能讓牠們在喝水時感到安全自在。

對貓咪而言，水不只是維持生命的必需品，更是一種信任和安全感的延伸。當毛孩在喝水時感受到舒適與安心，也能增進與主人的情感連結，讓日常生活充滿互動與默契。