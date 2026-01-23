貓咪在高處不下來？牠們「缺乏安全感」原因：用這 3 招打造毛孩避風港！

火報記者 張舜傑／報導

貓咪喜歡躲在衣櫃、書櫃或冰箱旁的高處，一待就是好幾小時，其實這多半與安全感不足有關；對貓咪而言，高處既是觀察點，也是自我保護的方式，理解原因才能有效減輕不安。

高處代表掌控感與自我保護

貓咪在感到壓力或不安時，會本能地尋找能夠掌握全局的位置，高處讓牠們擁有更廣的視野，可以提早察覺環境中的動靜，同時避免被突然接近，這種行為在多貓家庭、家中有小孩或經常有訪客的情況下特別常見，因為貓咪需要一個不受打擾、能隨時觀察又不必參與的空間。

環境變動或缺乏安靜空間，會讓高處成為唯一避風港。圖:istockphoto

環境變動容易放大躲藏行為

搬家、重新裝潢、家具位置改變，甚至只是多了一件大型物品，都可能讓貓咪重新評估環境安全性，當牠們對地面空間產生不確定感，就會選擇退到高處，暫時觀察與適應，若這段期間缺乏合適的替代空間，貓咪可能長期停留在不便活動的位置，進而影響生活作息與活動量。

缺乏專屬安全區，讓高處成為唯一選擇

有些家庭雖然空間不小，但缺乏讓貓咪真正放鬆的角落，當地面活動區過於吵雜，或貓砂盆、食物區位置不理想時，貓咪就會將高處視為唯一的避風港，這並不是牠們抗拒互動，而是沒有其他更安心的選項可選。

第一招，打造穩定且可預期的高低動線

與其阻止貓咪爬高，不如提供安全、穩定的高低移動路線，例如貓跳台、牆面層板或靠牆書櫃。這些設計能讓貓咪在高處活動時更安心，也能避免牠們選擇危險或狹窄的位置，當貓咪知道自己隨時能安全上下，高處停留的焦慮感會自然降低。

第二招，設置真正不被打擾的躲藏空間

在地面或半高處準備安靜、遮蔽良好的躲藏點，例如有遮簾的貓窩、紙箱或低噪音角落，這類空間能讓貓咪在不需要爬到極高處的情況下，也能獲得安全感。重點在於位置固定、干擾少，讓貓咪知道那是專屬於牠的休息區。

第三招，降低環境壓力來源

觀察家中是否存在讓貓咪感到壓力的因素，例如突然的噪音、頻繁移動家具、其他寵物的干擾，透過調整作息、減少突發刺激、維持環境穩定，能幫助貓咪逐步放鬆。當整體壓力下降，牠們對高處的依賴自然會減少。

飼主可提供穩定動線、專屬躲藏區，並降低壓力，提升安全感。圖:istockphoto

貓咪躲在高處不下來，往往是安全感不足的表現，而不是單純的個性問題，透過理解牠們對掌控感與穩定環境的需求，並提供合適的高低動線、躲藏空間與低壓生活環境，飼主就能為貓咪打造真正的避風港。當安全感被滿足，貓咪自然會更願意走下來，與家人共享生活空間。