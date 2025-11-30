貓咪報恩！台中警餵食換來捕蛇服務 派出所蛇患減半

台中市和平警分局大棟派出所位處山區，環境清幽人煙稀少，意外成為野貓聚集地。警員偶爾餵食後，貓咪們竟以實際行動回報，只要發現派出所有蛇出沒就會立刻出爪協助捕捉，一年能捕獲約30條蛇，甚至還會將捕到的老鼠送到門口「分享」換取飼料，被員警與民眾笑稱是「貓咪報恩」。

台中市和平警分局大棟派出所警員在餵食野貓後，貓咪們都會幫忙抓蛇。（圖／翻攝畫面）

貓咪只要發現派出所有蛇出沒就會立刻「出爪協助」，一年能捕約30條蛇。（圖／翻攝畫面）

警員表示，派出所地處深山，所內經常有蛇類築巢產卵，當小蛇孵化後會從縫隙鑽出或沿著樓梯爬下，時常嚇到值班警員，讓大家不堪其擾。派出所內目前有白貓、橘貓及花貓三隻常駐貓咪，各有自己的地盤。警員指出，飲水機上的白貓名叫「咪咪」，是第一隻來到派出所的貓，經過幾次餵食後，竟帶來兄弟姊妹陸續報到。圍牆邊的橘貓叫「小橘」，蜷縮在花盆中的則是「奇奇」。

值得一提的是，貓咪們除了定時來吃飯，也會主動幫忙抓蛇，使原本每年出沒50至60隻蛇的派出所，經過牠們出爪捕捉後，蛇的數量已減少一半。

派出所所長表示，有時會在門口發現2至3隻老鼠橫躺，才發現原來是貓咪抓來的。警員也說，貓咪們有時會帶來獵物，希望透過分享換取飼料，可愛的舉動讓員警哭笑不得。

