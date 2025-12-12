貓咪對水反應超兩極？揭開有些愛玩水、有些卻怕得要命的原因 !

火報記者 張舜傑/報導

有的貓一聽到水龍頭滴水聲便立刻湊上前，好奇地伸爪撥弄；但有些貓只要尾巴稍微沾到一點水，就能立刻爆發驚人的彈跳力，彷彿剛遭遇什麼天大危險，為什麼明明都是貓，反應卻天差地遠 ?

天生背景塑造貓咪對水的本能距離

大多數家貓的祖先來自乾燥的沙漠，生活環境中很少出現大面積水源，因此天性上對水既陌生又缺乏信任感。水讓身體變重，使毛髮貼附在皮膚上，行動變得受限，對敏捷又重視自保的貓咪而言，這些都代表潛在危險。然而，也有一些品種天生和水的關係較密切，例如緬因貓或土耳其梵貓，牠們因為遺傳特性，對水的排斥感自然低得多，甚至會視水為遊戲的一部分。

後天經驗決定牠們是喜歡還是害怕水，溫和的接觸能建立好感，而強迫洗澡會造成恐懼。圖:istockphoto

成長經驗讓貓咪對水產生「喜歡」或「害怕」的差別

除了天性，後天的經驗對貓咪的態度影響更深。若一隻小貓從幼年時期便在安全、溫和的情況下接觸到水，像是在溫暖浴室裡看著飼主洗手、或是偶爾舔到濕毛巾，這些正面的經驗都能幫助牠建立「水並不可怕」的印象。反過來說，如果牠曾因洗澡被強制抓住、或被冷水嚇著，那麼對水的記憶便會與恐懼綁在一起，長大後自然更不願靠近。

感官反應讓水變得有趣，或變得可怕

貓咪的感官極其敏銳，因此水的溫度、聲音與流動方式，都可能左右牠對水的判斷。強烈的水流聲會讓貓緊繃，因為牠們無法預測水會往哪裡衝；但若水只是緩慢滴落，那規律的聲音與閃亮的水珠反而會激發貓咪的獵捕本能，使牠覺得這是一種小型「獵物」。水溫也同樣重要，過冷過熱都會讓貓感到被侵犯，而不舒服的第一次體驗往往會讓牠之後再也不願接近水。

個性差異也讓貓咪在水面前做出完全不同的選擇

和人一樣，每隻貓咪都有獨特的個性。有些貓天生大膽、好奇心旺盛，對任何會流動、會反光的東西都充滿興趣，水對牠們來說反而是一種新鮮刺激。但個性較謹慎、較敏感的貓，會因為水的不可預測性而退縮。牠們無法確定水流下一步會往哪走，也不喜歡腳底打滑、毛髮變濕的感覺，自然會保持距離。

貓咪真正抗拒的是失去掌控的感覺，只要環境安全、刺激溫和，也可能逐漸願意靠近或玩水。圖:istockphoto

多數情況下，貓咪害怕的並不是水本身，而是牠們無法掌握水帶來的變化。毛髮被淋濕後身體變得沉重、溫度難以維持、腳底容易打滑，對講求靈敏反應的貓咪來說，這些都是不安全的訊號。但只要環境安穩、經驗舒適、刺激溫和，即便平常害怕水的貓，也可能逐漸接受靠近、甚至開始願意玩水 !